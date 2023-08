Nach aufwendigen Arbeiten: Mülheims Südbad öffnet wieder

Das Hallenbad Süd in Mülheim kann nach drei Monaten Zwangspause wieder öffnen.

Mülheim. Mehr als drei Monate lang musste das Mülheimer Hallenbad Süd für Umbauten schließen. Bald geht der Betrieb wieder los. Wann genau es so weit ist.

Seit dem 12. Juni ist das Hallenbad geschlossen – Grund sind umfangreiche Baumaßnahmen. Nun verkündet die SWiMH gGmbH: Ab dem 28. August kann das Hallenbad An den Sportstätten den Betrieb wieder aufnehmen.

Lesen Sie auch: Es ist so weit: Mülheim eröffnet eine Badestelle an der Ruhr

In den rund drei Monaten der Schließung ist viel geschehen. Neben einer zeitintensiven Sanierung des Betons in den technischen Räumen des Hallenbads, wurden laut Betreiberin mehrere energetische Maßnahmen umgesetzt und die Sprungturmabsicherung erneuert. Derzeit, so die SWiMH gGmbH weiter, „finden im Hallenbad Süd die letzten Grundreinigungsarbeiten statt und die Schwimmbecken werden gefüllt“. Ursprünglich war der 17. August als Datum für die Wiedereröffnung anvisiert worden.

Mülheimer Nordbad hatte Ausweichzeiten angeboten

Ab kommendem Montag, 28. August, öffnet das Hallenbad wieder zu den gewohnten Zeiten: montags von 6 bis 10 Uhr, mittwochs von 6 bis 10 Uhr, freitags von 14 bis 19 Uhr, samstags von 8 bis 13 Uhr, sonntags von 8 bis 13 Uhr. Das Öffentlichkeitsschwimmen im Hallenbad Nord findet am Freitag, 25. August, zum letzten Mal statt. Das Bad an der Boverstraße hatte während der Schließung des Hallenbads Süd spezielle Öffnungszeiten für den öffentlichen Betrieb angeboten.

Freizeit in Mülheim – mehr zum Thema:

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim