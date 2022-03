Museumskonzept für die Alte Dreherei in Mülheim gesucht

Mülheim. Die Alte Dreherei in Mülheim ist schon lange ein Denkmal. Nun soll das imposante Gebäude offiziell zum Museum werden. Dazu braucht es ein Konzept.

Seit 2008 wird die Alte Dreherei in vielen, vielen ehrenamtlichen Stunden zum „Haus der Vereine“ restauriert. Sie wurde schon in den vergangenen Jahren für diverse Veranstaltungen genutzt. Die dreischiffige, denkmalgeschützte Halle mit einer Grundfläche von mehr als 2000 Quadratmetern soll nun zum Museum werden. Die Zeit sei reif dafür, meint der Trägerverein „Haus der Vereine“. Und lädt Interessierte ein, sich zu einem Museumskonzept Gedanken zu machen. Das erste Treffen ist am 20. März um 10 Uhr. Interessierte müssen sich zuvor unbedingt anmelden.

Das Haus der Vereine soll in der Alten Dreherei – die Jugendstilhalle diente einst als Ausbesserungswerk der Bahn – eine dauerhafte Heimat bekommen und dafür zum Museum werden. Ein Konzept muss dafür her, damit klar wird, was dort ausgestellt werden soll und an welche Zielgruppen man sich richtet. Ein Museum braucht feste Öffnungszeiten und einen Stamm von Ehrenamtlern, die sich verlässlich um das Museum und seine Gäste kümmern.

Viele verschiedene Mülheimer Vereine engagieren sich in der Alten Dreherei

In der Alten Dreherei in Broich engagieren sich bereits viele unterschiedliche Vereine unter einem Dach. Darunter sind Imker, Modellbahnfans, Karnevalisten, ein Fotoclub, Kaninchen- und Rasseflügelzüchter oder auch diverse Oldtimerfreunde. Da ist die Frage, wer nun was und wie ausstellen darf, gar nicht so einfach zu beantworten. Soll nur etwas ausgestellt werden und sollen die Objekte dann mit QR-Codes, Texten oder kleinen Filmen selbst berichten, oder sollen etwa auch alte handwerkliche Techniken gezeigt werden?

Um die vielen unterschiedlichen Interessen unter einen Hut zu bekommen, hat sich der Trägerverein professionelle Unterstützung eingeladen, berichtet Martin Menke, der erste Vorsitzende. Die Veranstaltung am 20. März wird vom Museumspädagogen und Kulturmanager Dr. Jo Jonas moderiert, der das Fritz-Henßler-Haus in Dortmund leitet.

Wer teilnehmen will am ersten Treffen für ein Museumskonzept für die Alte Dreherei am 20. März, 10 Uhr, muss sich unbedingt per E-Mail anmelden unter: info@alte-dreherei.de

