Mülheims warmer Winter: Blumen sorgen für Verwunderung

Bei einem Spaziergang durch den eigenen Garten erwartet man Anfang Januar nicht besonders viel – in der Regel sind die meisten Pflanzen kahl. Umso mehr war Friedhelm Kühn überrascht, als er Anfang des Monats bei sich im Garten an der Fichtestraße eine Entdeckung machte: Seine Kamelien haben bereits ihre ersten Blüten geöffnet.

Rote Blumen kurz nach Neujahr, „das fällt schon auf“, findet Kühn. Auch im vergangenen Jahr sei ihm eine erstaunlich frühe Blüte aufgefallen. Normalerweise beginne diese aber erst Anfang März, so wie es auch die Jahre zuvor der Fall gewesen sei.

Viele Frühlingsblüher sind mehr als vier Wochen zu früh

Da für den Januar die Temperaturen relativ hoch sind, blühen nun schon die ersten Kamelien. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Mit dieser Beobachtung ist Friedhelm Kühn nicht alleine. In einigen Gärten sprießen bereits Traubenhyazinthen aus dem Boden, immer mal wieder hört man schon jetzt die ersten Vögel zwitschern. Überall in Mülheim wachsen bereits die ersten Frühlingsblüher wie Schneeglöckchen, Krokusse, Primeln und Veilchen, „teilweise mehr als vier Wochen zu früh“, so der Nabu NRW.

Der ungewöhnlich warme Winter dieses Jahr führt dazu, dass die Winterjacke nur selten zum Einsatz kommt und wir schon früh mehr Pflanzen und Tiere beobachten können. Immer wieder wird das schnell auf den Klimawandel geschoben. Doch kann man das so einfach sagen? Wie haben sich die Temperaturen von Mülheimer Wintern tatsächlich entwickelt?

Mülheimer Winter 2020 ist momentan der wärmste seit 1936

Die Werte der Wetterstation in Essen-Bredeney zeigen: Tatsächlich liegt die aktuelle Mitteltemperatur dieses Winters bei sechs Grad und ist somit momentan auf Platz eins seit Messbeginn 1936. Aber: „Das zeigt nur, wie mild der Winter bisher war. Was im Februar noch kommt, weiß noch keiner und der Wert kann sich bis dahin natürlich noch deutlich verändern“, weiß Meteorologe Fabian Ruhnau.

Ob sich der Winter 2020 tatsächlich als wärmster Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Essen-Bredeney herausstellt, hänge daher von den Temperaturen im Februar ab. „Unter den Top zehn der wärmsten Winter seit 1936 sind acht nach 1990 und sogar fünf seit dem Jahr 2007. Die kältesten Winter liegen dagegen lange zurück, 1995/96 war der letzte kalte Winter“, berichtet Ruhnau.

Mülheim Temperaturen der vergangenen Winter Die Wetterstation Essen-Bredeney zeichnet bereits seit 1936 die Temperaturen auf. Bisher war das Jahr 2016 mit der Mitteltemperatur 5.8 Grad Celsius ganz oben auf der Liste der wärmsten Winter, gemessen wurde dafür im Dezember 2015, Januar und Februar 2016. Der Winter 2020 hat momentan den Mittelwert 6 Grad Celsius. Die Top 10 der wärmsten Winter seit 1936: 2016 (5.8°C), 2007, 1990, 2014, 1975, 1989, 1998, 2019, 2008, 1995 (4.5°C). Die Top 10 der kältesten Winter seit 1936: 1963 (-2.9°C), 1942, 1940, 1941, 1979, 1956, 1996, 1985, 1970, 1987 (0.6°C).

Aufgrund der Temperaturentwicklung der vergangenen Jahrzehnte könne man eindeutig erkennen, dass die Winter in der Summe milder werden und dass dies an der Klimaerwärmung liege, so Ruhnau. Trotzdem dürfe man nicht annehmen, dass es streng linear sei, und „niemals den Fehler machen, einzelne Monate oder Jahre dem Klima in die Schuhe zu schieben“, betont er. Denn Klima setze sich erst aus den Mittelwerten der Temperaturen über mindestens 30 Jahre zusammen. „Wir haben und werden viel häufiger milde Winter haben und seltener kalte Winter.“ Viel Schnee und große Kälte seien aber trotzdem immer mal wieder möglich, wie im Dezember 2010.

Späte Kälteeinbrüche können Tiere und Pflanzen gefährden

Doch wie geht es der Tier- und Pflanzenwelt damit? Die hohen Temperaturen führen zu früher beginnendem Pflanzenwuchs. Kohlmeisen, Blaumeisen und Kleiber beginnen bereits mit ihren Reviergesängen und viele Stare sind dieses Jahr gar nicht erst in die Bretagne gezogen, denn „günstige Temperaturen und genügend Nahrung sind auch hier vorhanden“, berichtet der Nabu NRW. Die hohen Temperaturen machen den Tieren und Pflanzen momentan zwar nicht viel aus, problematisch werde es aber, wenn spätere Kälteeinbrüche hinzukämen.

Pflanzen verfügen zwar über einen zweiten Austrieb, dieser sei dann aber deutlich schwächer und die Pflanzen seien weniger widerstandsfähig, weiß der Nabu NRW. Ende Januar könne bei gleichbleibenden Temperaturen bereits mit den ersten Springfröschen gerechnet werden – plötzliche Kälteeinbrüche können dann aber zum Tod führen.

Klimaschutz ist wichtig, um Artenvielfalt beizubehalten

Einmalige Wetterextreme dieser Art schaden den meisten Tier- und Pflanzenarten jedoch auf lange Sicht nicht, so der Nabu NRW. Durch einen Klimawandel mit dauerhaften Veränderungen sei allerdings die heutige Artenvielfalt bedroht, weshalb der Nabu aufruft, die drohende Klimaerwärmung „mit allen Mitteln“ zu begrenzen. Damit es weiterhin viele Pflanzen und Tiere gibt. Und die Kamelien bei Friedhelm Kühn im Garten nicht bald schon im Dezember aufblühen.