Mülheims Turmbläser bleiben Weihnachten 2021 stumm

Die Turmbläser vom Bläserchor der Zionskirche spielen traditionell am ersten Weihnachtstag morgens auf dem Mülheimer Rathausturm.

Mülheim. Seit über 70 Jahren begrüßen Musiker der Zionskirche den ersten Weihnachtstag als „Turmbläser“. Die Tradition kann 2021 nicht fortgeführt werden.

Seit 1945 ist es eine echte Tradition: Am ersten Weihnachtsfeiertag begrüßen die Musiker der Zionskirche als „Turmbläser“ auf dem Mülheimer Rathausturm das Fest. Aufgrund der Pandemie hat die Stadt den Auftritt abgesagt.

Alle Jahre wieder erklimmen die Musiker der Gemeinde in Eppinghofen den Rathausturm und eröffnen den ersten Feiertag morgens um 8.30 Uhr mit weihnachtlichen Liedern. Passanten, die früh unterwegs sind, bleiben nicht selten stehen, lauschen und machen Fotos.

Mülheimer Turmbläser blieben bislang erst vier Mal stumm

In über 70 Jahren war das Blaskonzert bis 2019 nur dreimal ausgefallen: Zwei Jahre lang war der Turm gesperrt, als das Rathaus von Grund auf renoviert wurde, einmal fiel der Schnee so dicht, dass es kein pünktliches Durchkommen zum Rathaus gab.

Nun kann die Musik am Weihnachtsmorgen zum zweiten Mal in Folge nicht stattfinden. Das gab die Stadt mit Blick auf die anhaltende Situation in der Pandemie bekannt.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim