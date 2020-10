Mülheims Sinfoniekonzerte: Saisoneröffnung mit Bachorchester

Nach der erzwungenen Corona-Pause von über sieben Monaten gingen die Mülheimer Sinfoniekonzerte wieder in die nächste Saison – nicht ohne die aktuell notwendigen Einschränkungen und Unsicherheiten: Um trotz Reduktion der Zuhörerzahl allen Interessierten den Besuch des Konzerts zu ermöglichen, fand dieses zweimal, nachmittags und abends, statt – ohne Pause und mit einem gegenüber der ursprünglichen Planung reduzierten Programm. Das wurde sinnigerweise am Vorabend der 30. Wiederkehr der deutschen Wiedervereinigung vom Bachorchester Leipzig in hervorragender Weise gestaltet.

Mülheimer Sinfoniekonzerte: Barock mit Bach und Pachelbel

Dabei wurden zwei Aspekte des Barock reizvoll miteinander verschränkt: Das eigentlich barocke Prinzip der „Einheit in der Vielheit“ und das in die Klassik führende des Individualismus. Geradezu als Prototyp für ersteres könnte man Pachelbels berühmtestes Werk sehen, den Kanon in D: Ein polyphones Geflecht aus einem immer stärker variierten Thema ruht auf einem an Glockenklang gemahnenden Ostinato, der dem Stück die Anmutung einer in sich ruhenden Passacaglia gibt.

Ebenso ist Bachs Doppelkonzert für zwei Violinen d-moll kein Wettstreit der Solisten untereinander und mit dem Orchester, sondern ein harmonisches Dialogisieren, das Christian Funke und Julius Bekesch besonders im sanft schwingenden zweiten Satz anrührend realisierten.

Der Geist von Sturm und Drang und Empfindsamkeit

Ein anderer Geist, nämlich der subjektivistische von Sturm und Drang und Empfindsamkeit, herrschte im Cello-Konzert A-Dur von Carl Philipp Emanuel Bach. Heftige Gegensätze in Dynamik und Ausdruck bestimmten das Bild, der Solist profiliert sich als „Virtuose“ und steht als der besondere Einzelne im Vordergrund. Im Cellokonzert des weit gereisten Cellisten Boccherini kommt dazu noch eine südlich-volkstümliche, besonders eingängige Melodik, die vorauszuweisen scheint auf einen Weg in eine virtuos und ideell überhöhte Volkstümlichkeit, der mit Beethovens Freudenthema einen Höhepunkt, aber noch längst nicht seine Ende erreicht hat.

Vor allem die in jeder Hinsicht großartige Interpretation der Cello-Konzerte durch Lászlo Fenyö provozierte heftigen Beifall und eine Zugabe: In einer „demokratischen“ Abstimmung wählten die Zuhörer den letzten Boccherini-Satz.