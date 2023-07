Mülheim. Am Donnerstag macht Mülheims aufstrebendes Szeneviertel die Türen wieder weit auf. Was „Schön hier“ in der neusten Auflage zu bieten hat.

Von wegen Halbzeit: Im Wallviertel legen die Händler jetzt noch eine Schippe zu. Zur dritten großen Straßenfete „Schön hier“ am Donnerstag (6. Juli) kann man Techniken des Improvisationstheaters lernen, coole Frisbees basteln, Tattoos stechen, witzige Feierabend-Fotos schießen lassen oder gar mit WAZ-Lokalredakteurinnen und -redakteuren sprechen. Natürlich gibt es im Eck vom Kohlenkamp, Löhberg und Dröppelminna auch leckeren Wein, Hot Dogs, Eis, Live-Musik - das kann man alles gar nicht aufzählen.

Einen Versuch ist es dennoch wert: 35 Aktionen sind es diesmal, denn die Einzelhändler im aufstrebenden Mülheimer Szene-Viertel ziehen kräftig mit Rabattzugaben mit. Bei „Blumen Heike Simons“, in der „Lebenswerk Gürtelmanufaktur“ dürfen sich Kunden über kleine Aufmerksamkeiten freuen. Kennenlernangebote gibt’s auch bei „Faunawelten“, „Pogge Home Decor“ oder der „Tabak und Presse-Laden Olaf Barein“.

35 Aktionen im Mülheimer Wallviertel: Was man machen kann

Dazu erhalten Ladenkunden in vielen Geschäften im Wallviertel Wertmarken, die dann an der Weinbar von „Good Life“, beim „Perfetto“, „Restaurant Medici“, bei „Sorelli’s“, „Café Sander“, „Leonardo“ oder am „Tanzhaus Ritter“ gegen Speis’ und Trank eingetauscht werden können.

Wer dagegen selbst etwas kreieren will, kann seine Eltern oder den Anhang etwa an der Cocktailbar am Café Löhberg parken, während man dort Frisbees basteln und gleich auf dem Rathausmarkt ausprobieren kann. Am Theater „only connect“ lernt man die hohe Kunst des Improvisierens und an der katholischen Ladenkirche lädt man von 17 bis 19 Uhr zum Bingo-Spielen ein.

Im Gespräch mit der WAZ-Redaktion: Welche Themen brennen ihnen auf den Nägeln?

Was die Reihe „Schön hier“ hervorhebt: Alle Generationen kommen hier zusammen, aber eben auch viele junge Leute. Und vor allem ins Gespräch: Die WAZ-Redaktion will mit den Mülheimerinnen und Mülheimern über ihre Stadt reden. Welche Themen sollen die Redakteurinnen und Redakteure anpacken? Gibt’s Kritik? Was gefällt an der Lokalausgabe? Zusätzlich gibt es eine Foto-Station, an der lusitge Erinnerungsbilder geknipst werden können.

Die Reihe „Schön hier“ ist im zweiten Jahr ganz in Mülheim angekommen – und sogar über die Stadtgrenzen hinaus, weiß Citymanagerin und Mitinitiatorin Gesa Delija. Denn inzwischen finden auch Gäste aus Essen, Duisburg und Oberhausen: „Schön hier“ – im Wallviertel.

Apropos: Start ist am Donnerstag, 6. Juli, ab 17 Uhr. Mehr Infos zum Wallviertel gibt es unter: wallviertel.de/ideen/schoen-hier.

Veranstaltungen in Mülheim – das sind die Tipps

