Leben wie Prinzessin Luise in Mülheim: Das Schloß Broich ist frisch saniert.

Mülheim. Mit Millionenaufwand ist das Schloß Broich in Mülheim saniert worden. Die alte Karolingerfestung ist nun wieder ganz geöffnet für Feste und Co.

Mülheims Schloß Broich nach Sanierung wieder offen für Gäste

Das mit Millionenaufwand frisch sanierte Schloß Broich, Mülheims bedeutendstes Baudenkmal, empfängt wieder seine Gäste.

Der Schlosshof ist wieder begehbar und auch Raumanmietungen sind wieder möglich, teilte die Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST) am Montag mit. Als Betreiberin, die auch für die Sanierung verantwortlich war, freut sich die MST auf Besucher bei den Veranstaltungen im Schloss sowie bei Trauungen, Feiern oder Tagungen „in den märchenhaften Räumen“, in denen die spätere Königin von Preußen, Prinzessin Luise, einst unbeschwerte Sommerwochen verlebte.

Neue Webseite für das frisch sanierte Schloss

Die neue Website schloss-broichmuelheim.de will Lust auf einen Aufenthalt in der alten Karolingerfestung machen. „Mit einer übersichtlichen Menüführung und großformatigen Bildern gibt die neue Website hilfreiche Infos“, so die MST.

Unter „Unser Schloss“ finden Interessierte Wissenswertes zur Historie und zu den Schloss-Events wie beispielsweise der Broicher Schlossnacht oder den beliebten Mittelalter-Veranstaltungen. Was es Spannendes rund um das Schloss gibt – wie den Müga-Park, die Camera Obscura oder die Stadthalle –wird ebenso dargestellt.

Bei der Raumanmietung hat man die Qual der Wahl: Soll es der Rittersaal sein oder eher das Kamin- und Wappenzimmer? Die Tecklenburger Kammern und das Schlossgewölbe können ebenfalls angemietet werden. Auch das Ja-Wort können sich Verliebte auf Schloß Broich geben – im Wappenzimmer oder im Rittersaal.