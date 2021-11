Mülheims Ruhranlagen: Umbau nach Wünschen der Bürger

Mülheim. Riesenschildkröte in den Ruhranlagen: Die Stadt Mülheim setzt nun um, was Bürger wollen. Was aus der Baustelle in der Innenstadt werden soll.

Der Spielplatz „Auf dem Dudel“ wurde dem Erdboden gleichgemacht. Übergebliebene Wippen und ein einsames Schaukelgerüst erkennt man nur schwer zwischen drei Baggern und einer Vielzahl an Erdhaufen. Das Wimmelbild ist umringt von Bauzäunen.

Das bedeutet: Die Erneuerung der Ostruhranlagen ist in vollem Gange. Eine Gestaltung im Wert von 550.000 Euro wurde 2017 entschieden, mit Fokus auf den Spielplatz als viel besuchten Ort. Seit Jahresbeginn konnte man schon einen ausgelichteten Spielplatz sehen sowie die Skulptur „Plastik in der Landschaft“ betrachten. Nun setzt die Stadt um, was Bürger wollten.

Ein Fischerdorf mitten in den Ruhranlagen - Mülheimer Kinder haben entschieden

Ein großes Schildkrötenversteck zum Klettern im Mittelpunkt, Fischskulpturen und neue Attraktionen ringsherum – alles zum Drauf-Toben bereit. Ein Gesamtkonzept für den größten Teil der Ostruhranlagen: Blaue Farbtöne und Ähnlichkeiten mit dem Wasser sollen Motive sein. Dazu sollen Fallschutzbeläge die Kinder bei Spielen schützen.

Etwas Gewohntes bleibt erhalten: Am Platz der Seilkletteranlage ist nur noch ein matschiger Erdkrater zu erkennen. Dieser wird aber bald wieder mit dem erneuerten Spielgerät gefüllt. Auch die Partnerschaukel wird von den Kindern auf dem neuen Spielplatz nicht vermisst werden.

Blumenbeete, Feste und Boule-Platz für Mülheims Bürger

Bei der Planung des neuen Spielplatzes haben vor allem die jungen Bürger mitgemischt. Mit Fähnchen und Modellen durften sie über ihren Spielplatz der Zukunft entscheiden. Weitere Bürgerumfragen wurden „berücksichtigt und gewertet“.

„Neben der Erneuerung des Kinderspielplatzes gehören ein Boule-Platz und die Gestaltung der Eingangsbereiche mit Pflanzenbeeten zu den Kernpunkten der Überarbeitung“, so Stadtsprecher Volker Wiebels. Dabei sollen die Blumenbeete und Wiesen nachhaltig sein, mit insektenfreundlichen Stauden und weniger Arbeitseinsatz des Rasenmähers. Auch Feste und Veranstaltungen werden durch stolperlos verlegte Kabel im Parkgebiet möglich gemacht. Noch ein Stück Kultur wird am Hafenbecken aufgestellt: die Skulptur „Fährmann“.Sportpark Styrum

Integration ist für Mülheim bei den neuen Angeboten der Ruhranlagen wichtig

Spielplatz und Park für alle: So simpel kann man die Erneuerung der Ruhranlagen beschreiben. Angebote und Raum sollen für Jung und Alt sein. Es wird barrierefrei gebaut, Menschen mit Behinderung sollen hier auch auf ihre Kosten kommen. Auf die Partnerschaukel kann man auch, ohne sich selber Schwung zu geben, und die Seilkletteranlage hat ein Trampolin, auf dem Kinder auch ohne Hüpfen mitspielen können.

