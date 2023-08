Mülheims nachhaltigste Firma gesucht – Bewerbungsfrist endet

Mülheim. Welcher Betrieb in Mülheim ist der nachhaltigste? Der Wirtschaftspreis, dotiert mit einer vierstelligen Summe, winkt. Vorschläge sind willkommen.

Auf eine Mülheimer Firma wartet in diesem Jahr eine besondere Auszeichnung: Der Wirtschaftspreis, der im November vergeben wird und mit 5000 Euro dotiert ist. Vorschläge zu Firmen, die besonders nachhaltig handeln, nimmt die Jury noch bis Anfang August entgegen.

Die Firmenlandschaft in Mülheim ist besonders vielfältig, aber nicht jedes Unternehmen, das großen Wert auf Nachhaltigkeit legt, steht damit bereits im Fokus. Damit sich das ändert, lobt die Stadt zum ersten Mal den Mülheimer Wirtschaftspreis aus.

Mülheimer Unternehmen, die nachhaltig handeln, werden ausgezeichnet

Insgesamt fünf Unternehmen aus Mülheim werden aus allen Vorschlägen in die engere Wahl kommen und am 3. November im Rahmen einer feierlichen Abendveranstaltung in der WDL-Luftschiffhalle die Gelegenheit bekommen, sich zu präsentieren.

Vorschläge für Vorzeigefirmen oder Organisationen in der Stadt, die sich vorbildlich in puncto Ökologie und Ökonomie verhalten, aber auch im sozialen Umgang mit ihren Mitarbeitenden punkten, können noch bis zum 9. August eingereicht werden.

Unternehmen, die ihre Bürogebäude etwa mit Solarstrom versorgen, könnten Anwärter auf den Mülheimer Wirtschaftspreis sein. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Aspekte der Nachhaltigkeit können der effiziente Umgang mit Ressourcen, die Bindung von Mitarbeitenden durch flexible Arbeitszeitkonzepte oder gesellschaftliches Unternehmensengagement wie etwa die Freistellung von Beschäftigten für Ehrenämter sein.

Angesprochen soll sich jedes Unternehmen in Mülheim fühlen – nicht nur die Global Player, sondern auch Kleinstbetriebe und Gründer, betonen die Ideengeber. „Auch Start-ups können nominiert werden“, wirbt Kay Zellmann von der Wirtschaftsförderung.

Für den Wirtschaftspreis können Mülheimer Unternehmen nominiert werden über die Internetseite www.muelheim-business.de/wirtschaftspreis

