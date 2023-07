Mülheims Kulinarischer Treff 2023: Alle Gerichte und Preise

Direkt an Mülheims Ruhr unter schattigen, alten Bäumen in den Ruhranlagen empfängt der Kulinarische Treff ab 20. Juli.

Mülheim. Vier Tage Schlemmen: Am 20. Juli startet der Kuli Treff 2023 in den Mülheimer Ruhranlagen. Hier Überblick über die Speisekarte samt Preisen.

Die Spitzengastronomie aus Mülheim und Umgebung steht in den Startlöchern: Am Donnerstag, 20. Juli, um 16 Uhr öffnet der Kulinarische Treff in den Ruhranlagen für vier Tage. Jetzt ist die Speisekarte veröffentlicht.

Die Gäste dürfen sich auf Speisen aus verschiedenen Ländern freuen, heißt es in einer Mitteilung der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus Gesellschaft. Serviert werden unter anderem französische Meeresfrüchte, Orientalisches wie Falafel und„Palak Paneer”, diverse Pasta-Varianten sowie rustikale Hauptgänge wie Burger und Duroc-Schaschlick. Dazu gibt‘s Wein, Champagner, Cocktails, Softdrinks, Kaffee und vieles mehr. Erstmals kann wiederverwendbares Besteck erworben und anschließend für einen guten Zweck gespendet werden.

Restaurant Gummersbach, Essen

VORSPEISEN: Kokos-Zitronengrassuppe, Purple Curry, Pak Choi (V), 7 Euro - Kartoffelkloß mit Lachs gefüllt, Frühlingslauch, Tomaten, Riesling-Sauce, 7 Euro

HAUPTGÄNGE: Jakobsmuschel „Finkenwerder Art“, Aligot, Nordseegarnelen 14 Euro - Kalbsbäckchen, Karotte, Spargel, Kerbel, Trüffel 14 Euro

DESSERT: „Schokolade küsst Himbeere“: Mousse von der Valrhona-Caraibe-Schokolade, Himbeersorbet, 8 Euro

GOURMET-GERICHT: Ravioli gefüllt mit „Foie Gras“, Ochsenschwanz, Pfirsich, Thymian, 17 Euro

Restaurant La Turka, Düsseldorf

VORSPEISEN: Falafel „Vegetarisch“: gebackene Kichererbsentaler, Dukkah, Harissa-Minz-Joghurt (V) 7 Euro - Trüffel-Parmesan-Pommes frites, Trüffelmayonnaise (V), 7 Euro

HAUPTGÄNGE: Gourmet Club Burger: Blck’N gus Prime Beef mit Cheddarkäse, karamellisiertem Tomaten-Schalotten-Chutney, San-Marzano-Tomaten und Wiesenkräutersalat, 10 Euro - Linguini (Pasta) mit Gambas á la Pil Pil, Knoblauchöl und Parmesancreme, 13 Euro

DESSERTS: New York Cheesecake, weiße Schokosoße, Waldfruchtconfit, 4 Euro - Cotton Candy: Zuckerwatte, Vanilleeis, weiße Schokosoße, Waldfruchtconfit, 6 Euro

GOURMET-GERICHT: Lammfilet, Thymian-Barolosoße, Kartoffelstampf mit weißer Trüffelbutter, Kirschtomate, 14 Euro

Auch bei „Essen verwöhnt“ war das Restaurant La Turka schon dabei. Foto: Knut Vahlensieck / FUNKE Foto Services

Café Leonardo, Mülheim

VORSPEISEN: Vegetable Samosa – crispy gefüllte Teigtaschen mit Minzchutney (V), 6 Euro - Boquerones Fritos – frittierte Sardellen mit Aioli, 7 Euro

HAUPTGÄNGE: Butter Chicken – aromatisch goldenes Hähnchenfleisch in cremiger Currysauce, dazu Reis, 12 Euro - Palak Paneer – indischer Hüttenkäse mit Spinat in einer mild gewürzten Currysauce, dazu Reis (V), 12 Euro

DESSERT: Gulab Jamun – frittierte Quarkbällchen in Rosensirup, 6 Euro

GOURMET-GERICHT: Plato De Tapas – gemischte feine Tapas mit Brot und Aioli, 16 Euro

Ruhrfeuer, Mülheim

VORSPEISE: Thai-Glasnudeln, Gemüse, Zitronengras, Chili, Sesam, rosa Roastbeef, 7Euro

HAUPTGANG: Ruhrfeuer Schaschlik vom Duroc Schweinefilet, Mango-Spitzkohl, rote Zwiebeln, Kürbiskern-Aioli, handgemachte Pommes frites (doppelt blanchiert), 10 Euro

DESSERT: Bauernkäse vom Hielscher Hof aus Leichlingen, Ruhrfeuer Chilikompott, Dinkelbrot von Hemmerle, Salzbutter, 6 Euro

GOURMET-GERICHT: Ossobuco-Ragout, Petersilienwurzeln, Gremolata, Chili-Hollandaise, handgemachte Pommes frites (doppelt blanchiert), 12 Euro

Restaurant Schick, Essen

VORSPEISEN: Dreierlei von der Kichererbse-Falafel, Hummus, geröstet, gegrillte Paprika, Joghurt (V), 6 Euro - Duroc Schweinebauch, Balsamico-Linsen, marinierte Honigmelone, 7 Euro

HAUPTGÄNGE: Wareniki in Trüffelrahm mit frischen Trüffeln (V), 8 Euro - mit argentinischer Steakhüfte, 14 Euro - Tonkatsu Kalbsschnitzel, Coleslaw, Pflaumen-Ingwer-Ketchup, 14 Euro

DESSERT: Cheesecake mit Erdbeer-Ragout (V), 6 Euro

GOURMET-GERICHT: Oktopus mit Chorizo-Mango-Salat, 17 Euro

Walkmühlen-Restaurant, Mülheim

VORSPEISEN: Frische irische Felsenaustern (3 / 6 Stück) mit Schwarzbrot & Zitrone, 7/14 Euro - Antipasti-Pracht für besondere Momente, 7 Euro

HAUPTGÄNGE: Spaghetti mit Pfifferlingen im Grana-Padano-Laib (V), 10 Euro - Kalbsrouladen Mediterranea mit Parmaschinken und Mozzarella gefüllt, dazu Stampfkartoffeln, 13 Euro - Oktopus vom Grill auf erfrischendem Salatbouquet, 14 Euro

DESSERT: Delikates Profiterole mit einer hauchzarten Diplomatencreme auf frischen Früchten, 6 Euro

GOURMET-GERICHT: Entrecôte im 800°-Beefer-Grill karamellisiert, tranchiert, Himalaya-Rauchsalz, auf italienischem Grill-Gemüse, 17 Euro

Wieder mit dabei: das Mülheimer Walkmühlen-Restaurant. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Walkmühlen-Restaurant, Mülheim (Ukraine-Zelt)

VORSPEISE: Salo mit Gorilka: Rückenspeck von Landschweinen mit Salz und Gewürzen, gereift auf Schwarzbrot, mit Schnaps serviert, 7 Euro - Borschtsch: Ukrainische Suppe aus Roter Bete, Zwiebeln, Weißkohl, Karotten, Kartoffeln und Fleisch, 7 Euro

HAUPTGÄNGE: Warenyky: Teigtaschen mit Kartoffelfüllung, in Zwiebelbutter geschwenkt (V), 10 Euro - Teigtaschen mit Sauerkrautfüllung, in Speck-Zwiebeln geschwenkt, 10 Euro

DESSERT: Syrnyky: Quarkpfannkuchen mit Preiselbeersoße, 6 Euro

Bar in Motion, Herne

COCKTAILS: Caipirinha, Mojito, Sex on the Beach, Piña Colada, Cosmopolitan, Hollywood Dream, Tequila Sunrise, Aperol Spritz, je 7,50 Euro

ALKOHOLFREIE COCKTAILS: Fruitpunch, Red Bear, Coconut Kiss, Freshmaker, Virgin Mojito, je 6,50 €

Weitere Cocktailkreationen sowie eine Gin-Bar am Stand Kaffeespezialitäten mit Espresso, Espresso Macchiato, Latte Macchiato,Cappuccino, Café Crema, Affogato al caffè. Mit Getränken werden Besucherinnen und Besucher auch von Norbert Bellenbaum Gastronomie & Catering versorgt.

Hüftgold Catering, Mülheim

EISLUST KUGEL ab 2,00 €: Creme- und Rahmeis sowie Sorbet, täglich wechselnde Sorten, dazu Toppings

DESSERTS: ab 5 Euro - Spanischer Sommer: XL-Kugel Sangria-Eis auf marinierten Orangen - Rhabarber-Traum: XL-Kugel Rhabarber-Eis auf marinierten Erdbeeren - Iced Blue Gin & Tonic: XL-Kugel Gin-Eis, aufgefüllt mit Tonic - Iced Kir Royal: 1 Glas Sekt mit Sorbet nach Wahl

GOURMET-GERICHT, ab 4,50 Euro: Eis-Toast – knusprig-heiß trifft cremig-kalt: 1 Kugel Eis nach Wahl, knusprig getoastet in einem Milchbrötchen

Champagner-Lounge, Tabak Budde, Mülheim

Brut Réserve, Rebsorten: 40 % Pinot Noir, 40 % Chardonnay und 20 % Pinot Meunier. Cuvée aus 40 verschiedenen Lagen. Die Reifezeit beträgt mindestens drei Jahre.

Brut Prestige Rosé, Rebsorten: 100 % Pinot Noir und Pinot Meunier, davon 12 – 15 % stille Weine. Die Reifezeit beträgt mindestens drei Jahre.

Alle Infos und die Speisekarte sind online abrufbar: muelheim-events.de.

