Ein Bild aus guten, alten Tagen: Das „Break Dance“ zählte immer zu den beliebtesten Attraktionen auf der Kirmes in Mülheim. Wegen der Pandemie ist die Veranstaltung nun erneut abgesagt worden.

Veranstaltungen Mülheims Kirmes und Kulinarischer Treff an der Ruhr abgesagt

Mülheim. Die Großveranstaltungen des Mülheimer Stadtmarketings fallen der Planungsunsicherheit zum Opfer. Dennoch setzt die MST auf einen Kultur-Sommer.

Die Mölmsche Kirmes und der Kulinarische Treff an der Ruhr sind wegen der Pandemie erneut abgesagt worden. Die Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) teilte dies am Dienstagmorgen mit. Es fehle einfach an Planungssicherheit für Großveranstaltungen.

Die Inzidenz in Mülheim sinke zwar stark, es seien auch wieder mehr Freizeitaktivitäten möglich. Man freue sich über den Trend „und auf eine Sommerzeit voller kultureller Möglichkeiten“, schreibt die MST. Trotz gelockerter Auflagen aber fehle für die MST-Großveranstaltungen Mölmsche Kirmes und den Kulinarischen Treff an der Ruhr die nötige Planungssicherheit.

Wie es mit dem Verbot der Großveranstaltungen weitergeht, ist noch völlig unklar

„Großveranstaltungen sind ja nach Beschluss der Bundesregierung noch bis mindestens Ende Juni untersagt“, so das Unternehmen. Und wie es danach mit dem Verbot weitergehe, sei – trotz der aktuell guten Entwicklung – nach wie vor nicht absehbar. Daher könne man eine professionelle und sichere Planung und Durchführung der Mölmschen Kirmes und des Kulinarischen Treffs im Juli nicht gewährleisten. Stattdessen seien für die kommenden Monate viele kleine Events geplant.

