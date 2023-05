Mülheims Kahlenbergbrücke: Sind lästige Umwege jetzt vorbei?

Mülheim. Mülheims Kahlenbergbrücke soll in Kürze wieder für Fußgänger geöffnet sein, heißt es von der Stadt. Radfahrer werden noch etwas warten müssen.

Immer wieder standen Wanderer und Radfahrer in den vergangenen Wochen frustriert vor der Kahlenbergbrücke. Die wichtige Mülheimer Verbindung zwischen Holthausen und Saarn war seit Mitte April dicht – lästige Umwege waren nötig. Nun muss bald keiner mehr stöhnen. Ein Ende der Sperrung ist in Sicht, heißt es von der Stadt.

Voraussichtlich am kommenden Wochenende, 5. und 6. Mai, wird der Übergang wieder für Fußgänger freigegeben, so Stadtsprecher Volker Wiebels. Es ständen zwar noch Restarbeiten aus; diese könnten aber auch nach Inbetriebnahme erledigt werden. In Kürze, so verspricht Wiebels, steht die Brücke dann auch wieder Radlern zur Verfügung. „Davor sind allerdings noch einige Handgriffe zu erledigen.“

Neues Geländer über die Mülheimer Brücke ist 20 Zentimeter höher als das alte

Der aus dem Jahr 1962 stammende Übergang auf Höhe des Restaurants „Tomate“ wurde einst „zur Herstellung eines die Ruhr kreuzenden Fußweges“ errichtet, heißt es in den städtischen Unterlagen. Die schmale Brücke ruht auf den Pfeilern der Wehranlage von 1925.

Nach Abschluss von Korrosionsschutz- und anderen Bauarbeiten war dort in den vergangenen drei Wochen ein neues Geländer montiert worden. Mit 1,20 Meter ist es 20 Zentimeter höher als der alte Handlauf. Da die Brücke auch von Radfahrern genutzt wird – über das Wehr führt ein offizieller Radweg –, musste die alte Höhe aus Sicherheitsgründen angepasst werden, so die Stadt. „Sie entsprach heutigen Anforderungen nicht mehr.“

