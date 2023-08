Mülheims historisches Klassenzimmer findet ein neues Zuhause

Dagmar Losemann, Mitglied des Styrumer Geschichtsgesprächskreises, an einer der historischen Schulbänke, die zum historischen Klassenzimmer in Mülheim-Styrum gehörten.

Mülheim. Alte Schulbänke und mehr hatten Mülheimer Ehrenamtliche abzugeben. Eine Stiftung aus Düsseldorf übernimmt die Exponate und hat Pläne damit.

Die Exponate des historischen Klassenzimmers, das rund 20 Jahre lang Anlaufpunkt für Schulklassen aus dem ganzen Ruhrgebiet war, sind vergeben und gehen von Styrum nach Düsseldorf. Der angekündigte Termin zur Übernahme von Requisiten aus dem ehemaligen kleinen Schulmuseum, der für Samstag, 19. August, angekündigt war, fällt somit aus.

Ein neues Zuhause finden die über 100 Jahre alten Schulbänke, das Pult und weiteres historisches Schulmaterial im „Haus der Talente“ in Düsseldorf, einer gemeinnützigen Einrichtung zur Begabungserkennung und -förderung sowie zur Aus- und Weiterbildung etwa von Talentscouts. Dort soll ein Klassenraum der Gegensätze aufgebaut werden – auf der einen Seite soll modernes Schulmobiliar stehen, auf der anderen Seite die historischen Einrichtungsgegenstände aus Mülheim.

Alte Schulbänke gehen von Mülheim-Styrum auf die Reise nach Düsseldorf

„Besser geht es nicht“, fasst Ulrike Nottebohm die Lösung zusammen. Die ehemalige Mitarbeiterin der Feldmann-Stiftung hatte gemeinsam mit Mitgliedern des Styrumer Geschichtsgesprächskreises dafür Sorge getragen, dass das historische Klassenzimmer in gute Hände kommt, nachdem es seinen provisorischen Platz in einer Scheune in Styrum räumen muss. Auch Manfred Bogen vom Vorstand des Styrumer Geschichtsgesprächskreises meinte: „Ideal, wenn die Sachen noch einen Zweck erfüllen.“

Auch historische Schiefertafeln gehörten zu den Exponaten des ehemaligen kleinen Schulmuseums, in dem der Styrumer Geschichtsgesprächskreis das historische Klassenzimmer betreute. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Das historische Klassenzimmer erinnerte seit 1996 an einen strengen Schulalltag. Eingerichtet worden war es zum hundertjährigen Bestehen der Gemeinschaftsgrundschule an der Schlägel- und Meißelstraße. Der Styrumer Geschichtsgesprächskreis betreute das kleine Schulmuseum ehrenamtlich und hielt auch Unterricht wie anno dazumal ab. Doch als die Schule an der Schlägelstraße zu einer Kita umgebaut wurde, musste das historische Klassenzimmer weichen und war seitdem eingelagert.

Das historische Klassenzimmer in Mülheim – lesen Sie auch:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim