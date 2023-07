Mülheims Hallenbad Nord öffnet Montag mit mehr Schwimmzeit

Mülheims Hallenbad Nord wird am Montag wieder eröffnet.

Mülheim. Mülheims Hallenbad Nord wird am Montag wieder eröffnet. Weil das Hallenbad Süd weiter geschlossen bleibt, gibt es längere Öffnungszeiten.

Nach einer Grundreinigung und Revisionsarbeiten öffnet das Hallenbad Nord wieder.

Ab dem kommenden Montag, 10. Juli, sei das Bad wieder geöffnet, teilt die SWiMH gGmbH als Betreiberin an. Da das Hallenbad Süd bis voraussichtlich zum 17. August geschlossen bleiben muss, soll es im Nordbad an der Boverstraße 150 spezielle Öffnungszeiten für den öffentlichen Betrieb geben.

Mülheims Hallenbad Nord in den Ferien mit mehr öffentlicher Schwimmzeit

Ab Montag, 10. Juli, bis Sonntag, 23. Juli öffnet das Hallenbad Nord am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 6 bis 14 Uhr und Mittwoch von 6 bis 17 Uhr. An den Wochenenden steht den Mülheimerinnen und Mülheimern das Hallenbad in der Zeit von 8 Uhr bis 13 Uhr zur Verfügung. Ab Montag, 24. Juli, öffnet das Bad montags bis freitags von 6 bis 12 Uhr sowie samstags und sonntags von 8 bis 13 Uhr. Diese Öffnungszeiten gelten bis Sonntag, 6. August.

Mit dem Beginn des neuen Schuljahres ab Montag, 7. August, wird es weiterhin ein Angebot für die Öffentlichkeit im Hallenbad Nord geben. Montags bis freitags wird es dann für die Öffentlichkeit von 6 bis 8 Uhr geöffnet sein.

Die Eintrittspreise belaufen sich auf 4 Euro für Erwachsene (ermäßigt 2 Euro), Kinder ab sechs Jahren zahlen 2 Euro (ermäßigt 1 Euro). In den Nachmittagsstunden wird das Hallenbad Nord durch die Schwimmvereine wieder genutzt. Das Friedrich-Wennmann-Bad ist zu den bekannten Zeiten geöffnet.

Weitere Informationen können der Internetseite der SWiMH gGmbH (www.swimh.de) entnommen werden.

