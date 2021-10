Ein Bild aus dieser Woche zeigt noch reichlich Baustellenbetrieb für das neue Hafencenter an der Weseler Straße in Mülheim. In der ehemaligen Real-Filiale wird der örtliche Edeka-Händler Paschmann in Kürze seinen größten Lebensmittelmarkt eröffnen. Lidl, dm und andere Händler siedeln auch an.