Mülheims Genusstour der besonderen Art: Radeln und gut essen

Mülheim. Restaurants, Cafés und Feinkostläden nehmen an der Kulinarischen Schnitzeljagd teil. Gleich dreimal findet sie 2023 in Mülheim statt.

Die Kulinarische Schnitzeljagd ist eine Genusstour besonderer Art: Gemeinsam mit Freunden oder allein, per Rad oder mit einem anderen Fortbewegungsmittel erkunden die Schnitzeljäger ihre Stadt und bekommen in mehreren Restaurants, Cafés und Feinkostläden Leckereien serviert. In verschiedenen Städten NRWs wird die Rundfahrt in diesem Sommer wieder organisiert, gleich dreimal auch in Mülheim.

So geht es am Samstag, 10. Juni, von 11 bis 18 Uhr auf die erste sportliche Route durch die Stadt. Folgende Läden bieten dann Kostproben ihrer Kunst an: „Raffelberger Hof“, „Kunst- und Designhaus M40“, „Platinum“, „Le Thé“, „Pottschwarz – Die Rösterei“, „Café Löhberg“, „R’n’beef“, „Thema“ und „Wiener Gasthaus“ sowie „Spices 1822“ und „Ruhrfeuer“. Die bis zu 400 Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben sieben Stunden Zeit, um alle Orte abzufahren. Überall werden auch vegetarische oder alkoholfreie Alternativen angeboten.

Radfahrer können sich vorab eine Route im Internet herunterladen

Jeder Teilnehmer ab zwölf Jahren benötigt ein Ticket, dieses wird als Armband ausgehändigt. Bis zu zwei Wochen vor der Tour kostet das Ticket 30 Euro, danach 35 Euro. Erhältlich ist es unter kulinarische-schnitzeljagd.de/muelheim. Dort gibt es auch weitere Informationen.

Wer mit dem Rad unterwegs ist, kann sich vorab eine vorgeschlagene Route für Google Maps herunterladen. Weitere Mülheimer Termine: Samstag, 1. Juli, und Samstag, 2. September.

