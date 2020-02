Dachstuhl an der Buggenbeck in Mülheim ausgebrannt

Mülheim. Mülheims Feuerwehr hatte es am Donnerstagabend mit einem Dachstuhlbrand an der Buggenbeck zu tun. Die Löscharbeiten waren gegen 22 Uhr beendet.

An der Buggenbeck in Mülheim-Heißen ist am Donnerstagabend der Dachstuhl eines freistehenden Einfamilienhauses komplett ausgebrannt.

Wie ein Feuerwehrsprecher berichtet, hatten Anwohner gegen 20 Uhr Alarm geschlagen, weil aus dem Dach Rauch aufstieg. Als die Feuerwehr eintraf, war das Feuer schon aus der Dachhaut geschlagen. Bewohner befanden sich nicht mehr im Haus. Es gibt laut Feuerwehr keine Verletzten.

Brand wurde von innen und außen bekämpft

Die Feuerwehr sprach von einem ausgedehnten Dachstuhlbrand in dem eineinhalbstöckigen Haus mit Anbau, in dem es drei Wohnungen gibt. „Der Brand wird von innen und außen bekämpft“, hieß es gegen 20.30 Uhr zur aktuellen Lage vor Ort.

Der Einsatz dauerte bis etwa 22 Uhr – danach blieb nur eine Brandwache vor Ort, um gegebenenfalls letzte Glutnester zu löschen.