Mülheims erster Fellnase-Markt: So lief die Premiere ab

Mülheim. Mülheims erster Fellnase-Markt lockte viele Hundebesitzer und ihre Lieblinge trotz Hitze zur Galopp-Rennbahn. Welche skurrilen Produkte es gab.

Dem einen oder der anderen sind vielleicht die Plakate in der Stadt aufgefallen. Am vergangenen Wochenende fand auf dem Gelände der Galopp-Rennbahn in Speldorf der zweitägige Fellnase-Markt statt. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag hieß es dort „Der Markt für deinen Vierbeiner“ – und es war ein gelungener Auftakt, der Hunde-Fans aus der ganzen Region anlockte.

Frank und Andrea verlassen das Gelände mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck, Mila und einer gefüllten Einkaufstüte mit Allerlei für den kleinen Sheltie. „Wir haben über Facebook von der Veranstaltung erfahren und sind extra aus Wuppertal gekommen“, erklärt Andrea. Frank trägt tapfer die Tüte und verweist auf eine handgefertigte Hundeleine und Leckereien für Mila, die jetzt den Weg ins Bergische Land antreten.

Mülheimer Fellnase-Markt wartet mit 38 Ständen auf

Die Veranstaltung, die zum allerersten Mal stattfindet, ist nicht nur interessant für Hunde-Fans sondern auch für all jene, die sich mal einen Überblick über Hunde-Rassen verschaffen möchten. Von „ganz normalen“, die man kennt, bis zum mexikanischen Nackthund ist alles vertreten - der Eine an der Leine, die Andere im Kinderwagen-ähnlichen Gefährt über das Gelände geschoben.

Erstmal abkühlen: Im geräumigen Hunde-Planschbecken geht das hervorragend. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Das Angebot für Hund, Herrchen und Frauchen ist nahezu unüberschaubar. Insgesamt bieten 38 Ausstellende an Ständen ihre Produkte und Dienstleistungen an. Da sie sich alle im durch zahlreiche Bäume exzellent beschatteten Bereich hinter den Tribünen befinden, können die Besuchenden ungeachtet des strahlenden Sonnenscheins bei sehr angenehmen Temperaturen über den Rundparcours flanieren und so jeden Stand in Augenschein nehmen.

Was auch immer Hunde-Fans suchen – sie werden es hier ganz unzweifelhaft finden. Leinen und Geschirre sowie Futter und auch Spielzeug für den domestizierten Wolfsabkömmling sind keine Überraschung. Darüber hinaus gibt es aber auch Vitaminpulver und Kräuter, handgeknüpftes Hundezubehör aus Makramee, personalisierte Hundemarken, professionelle Zeichnungen des eigenen Tieres oder den Partner-Look für Herrchen, Frauchen und Hund – T-Shirts für die Menschen und ein Halsband mit identischem Aufdruck für den Vierbeiner.

Event-Managerin hofft auf Wiederholung in Mülheim

Alina Eckhoff hat sehr großen Anteil an der Veranstaltung, denn sie war für deren Planung, Organisation, Bewerbung und Durchführung zuständig. Die Eventmanagerin freut sich, dass es gelang, den Markt mit einer nur sehr kurzen Vorbereitungszeit auf die Beine zu stellen. „Die Planungen haben im April begonnen und ich freue mich sehr, wenn ich jetzt das Ergebnis unserer Bemühungen sehe.“ Bereits in den ersten zwanzig Minuten seien 200 Hunde-Fans auf das Gelände geströmt.

Kurz vor dem Ende der Veranstaltung zieht Alina Eckhoff ein rundum positives Fazit der Veranstaltung. „Es war heute noch besser besucht, als gestern – trotz des heißen Wetters. Insgesamt werden es am Ende etwas mehr 1000 Besucherinnen und Besucher gewesen sein“, freut sie sich. Die Ausstellenden hätten die Organisation gelobt, sich sehr zufrieden gezeigt und – wie auch die Besuchenden – ihre Bereitschaft erklärt, bei einer eventuellen Neu-Auflage wiederzukommen. Die Chancen sind groß.

