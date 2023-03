Mülheims Eisdielen müssen Preise erhöhen: Wie teuer es wird

Mülheim. Der Frühling steht vor der Tür, Mülheimer Eisdielen und Eiscafés öffnen. Nun fällt auf: Viele haben ihre Preise erhöht. Wie teuer die Kugel wird.

Der Winter neigt sich dem Ende zu, Eisdielen und Eiscafés nehmen ihren Betrieb nach der Pause so langsam wieder auf und die Mülheimerinnen und Mülheimer wagen sich an die ersten Eiskugeln. An Eisdielen mangelt es Mülheim jedenfalls nicht. Doch die Inflation geht an ihnen nicht spurlos vorbei.

Das Eiscafé Galleria am Kurt-Schumacher-Platz in der Innenstadt bietet sein Eis bislang für 1,20 Euro pro Kugel an: „Der Preis ist jetzt noch gleich, er wird sich aber verändern“, erklärt Totsis Filippos, Inhaber des Cafés. Die ohnehin schon hohen Mieten würden weiter steigen, Produkte teurer und es mangele an Personal. Das alles macht der Eisdiele zu schaffen. Unter den Umständen sei der Preis von 1,20 Euro pro Kugel nicht mehr zu halten, so Filippos.

Mülheimer Eisdielen leiden unter höhere Strom- und Lebensmittelkosten

Das an der Oberhausener Straße gelegene Eiscafé Calabria in Styrum hat Familientradition. Im Betrieb arbeiten auch Marco Acri und seine Brüder. Der Vater begann schon 1986, Eis zu verkaufen. Doch die Liebe zum Eis schützt nicht vor steigenden Kosten: Auch das Styrumer Eiscafé sieht sich gezwungen, die Preise anzupassen. Die Kugel kostet mittlerweile 1,50 statt 1,30 Euro. Auch die warme Küche wird teurer: „Da fragt man sich: Kommen die Leute noch?“, so Acri. Die Gründe sind bekannt: höhere Strom- und Lebensmittelkosten. Vor allem, weil das Eis selbst gemacht sei, müsse man tiefer in die Tasche greifen.

Besonders den Personalmangel betont der 37-Jährige Betreiber von Calabria. Sogar ein Aufruf bei Radio Mülheim habe nichts bewirkt. Aus diesem Grund habe man die Terrasse mit bis zu 60 Stühlen geschlossen und lege am Montag einen Ruhetag ein. An manchen Tagen können Kunden das Eis lediglich abholen und auf dem Weg essen, anstatt sich entspannt im Lokal niederzulassen. Doch die meisten Gäste zeigen Verständnis, so der Betreiber.

Mülheimer Eiscafé-Betreiber verspricht: An der Größe der Kugel wird nicht gespart

Das Calabria ist nicht das einzige Mülheimer Eiscafé mit Tradition. Die Eisdiele Rizzardini an der Kirchstraße 80 in Broich existiert nun schon seit 1960 und der 74-jährige Inhaber Iannella Vincenzo verkauft schon seit über 30 Jahren Eis. Bei ihm ist die Situation ähnlich. Die Preise sind pro Kugel von 1,30 Euro auf 1,40 Euro gestiegen.

Das Eiscafé Italia an der Schloßstraße 24 versorgt nun schon das siebte Jahr seine Kundinnen und Kunden mit Eis. Vor der Corona-Pandemie bot es ihr Eis für 1 Euro an, durch die Inflation ist der Preis pro Kugel auf 1,30 Euro gestiegen. Das Sorelli’s (Kohlenkamp 30, Innenstadt) hat die Preise auf 1,50 Euro und ist somit um 20 Cent teurer geworden.

Das alteingesessene Café Plati nahe der Schleuseninsel (Auf dem Dudel 24) erhöht ihre Preise ebenfalls: von 1,20 Euro auf 1,50 Euro. „Die Energiekosten sind stark gestiegen“, erläutert Christian Trübcher, Inhaber des Cafés. Aber eins verspricht der Inhaber doch: An der Größe der Kugel spare man nicht.

Das sind weitere Mülheims Eisdielen:

Eiscafé Senatore, Heiermannstraße 10 (Dümpten)

Eiscafé Dal Dottore, Aktienstraße 212 (Winkhausen)

Eiscafé Kröömel, Hansastraße 22B (Speldorf), Facebook-Auftritt

Eiscafé Venezia, Ruhrstraße 1, Webseite

Eiscafé Ischia, Düsseldorfer Straße 85 (Saarn), Webseite

Eiscafé Prinz, Prinzeß-Luise-Straße 186 (Broich), Webseite

Eiscafé Bonetto, Paul-Kosmalla-Straße 1 (Heißen), Webseite

Eiskonditor Holzmann, Aktienstraße 300 (Winkhausen), Webseite

Rosie’s Icecream Cakes & Coffee, Schloßberg 19 (Broich) Webseite

