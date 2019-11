Mülheims Auktionshaus versteigert Werke von Dali und Picasso

Wer Weihnachten für das Fest hält, an dem lediglich biedere Krawatten und gläserne Weihnachtsgurken ihre Besitzer wechseln, könnte es auch mal mit diesen „Schinken“ probieren: Das Auktionshaus an der Friedrichstraße 67 legt „Alte Meister“ des 17. bis 19. Jahrhunderts, zeitgenössische Kunst und Dekoratives für Handgelenk und Hals unter den Hammer. Am Freitag, 29. November, und Samstag, 30. November, stehen etwa Gemälde von Filippo Lauri, Kupferstiche von Dürer und Uhren von Rolex bereit, um ihr Dasein vorübergehend unterm Weihnachtsbaum zu fristen.

Ein bisschen Geld sollte man zu diesem „Black-Friday“ der Hochkultur am 29. November mitbringen. Wie man Dürers „Ritter, Tod und Teufel“ anschließend in buntes Geschenkpapier verpackt, dürfte angesichts des aufgerufenen Preises von 9500 Euro vermutlich eine Nebensache sein. Und schließlich kommt es doch auf die Inhalte an.

Mülheimer Auktion: Künstler des Barocks ab 1800 Euro

Die dürfen sich sehen lassen: Die pittoreske „Rast der Diana“ des italienischen Barockkünstlers Filippo Lauri geht für 5000 Euro über die Ladentheke. Ein Soldat, der eine Kurtisane umarmt – ein Gemälde aus der Schule von Rubens – kann für wenigstens 6500 Euro als sein Eigen erklärt werden.

Das Gemälde „Christus auf dem Weg nach Emmaus“ des niederländischen Barockmaler Cornelius van Poelenburgh mit der charakteristisch-idealisierten italienischen Landschaft kommt für 1800 Euro zum Aufruf. Schnäppchenfieber. Es muss allerdings nicht immer derart konkret werden: Moderne und zeitgenössische Kunst wie die geometrischen Abstraktion von Axel Dick und das strahlend blaue „Sommer am Meer“ von Heinz Mack sind für 12.000 und 15.000 Euro zu haben. Eine illuminierte Lichtstele von Adolf Luther landet für ca. 17.000 Euro auf dem Gabentisch.

Größen des Expressionismus: Dali, Chagall, Miro, Picasso

hier gibt es mehr artikel, bilder und videos aus mülheimNeben den klassischen Künstlern Picasso, Miro, Chagall und Dali werden auch drei Gouachen des kanadischen Expressionisten Fritz Brandtner angeboten. Am Samstag, 30. November, schließt sich der Auktionsreigen mit der Spezialauktion „Schmuck, Luxusuhren und Dekorative Kunst“. Darunter sind etwa Uhren von Cartier, Rolex und Omega sowie Porzellan, Silber und Skulpturen.

Glanzlichter der Auktion sind ein Schmuckset aus Weißgold mit Smaragd- und Diamantbesatz. Das zentrale Stück der Parüre ist ein Collier, ergänzt durch ein Armband, einen Ring, zwei Ohrsteckern und einer Brosche. Limit: 15.000 Euro. Die Weihnachtsauktion am Freitag, 29.11., startet um 18.30 Uhr. Am Samstag, 30.11., geht es los um 15 Uhr. Ein Katalog steht online auf: www.auktionshausanderruhr.com.