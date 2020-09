Mülheimpartner helfen in außergewöhnlichen Zeiten bei Events

Mülheim. Mit neuen Konzepten lädt Mülheims Stadtmarketing weiterhin zu Konzerten und Festen ein. Sie kann sich dabei auf Hilfe ihrer Partner verlassen.

Das Veranstaltungsjahr 2020 fordert von allen viel Durchhaltevermögen, Geduld und Flexibilität – auch von der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST): Veranstaltungen wurden abgesagt, Konzepte umgeworfen, Hygienemaßnahmen aktiviert und laufend angepasst, um wenigstens einige Events zu ermöglichen. Dabei entstanden kurzfristig ganz neue Formate. All dies wäre ohne die Mülheimpartner nicht möglich gewesen, heißt es bei der MST.

Nachdem Großveranstaltungen vollständig abgesagt werden mussten, gab es Anfang August einen ersten Lichtblick: Die Broicher Schlossnacht konnte – in leicht verändertem Format – laufen. Durch mehrere Vorstellungen mit begrenzter Gästezahl wurde die Einhaltung der Hygienevorschriften gewährleistet. Das frisch sanierte Schloss Broich konnte dank der talentierten Künstler – mit und ohne Handicap – wieder in zauberhaftem Gewand erstrahlen.

Vier Aktionsnachmittage zum Weltkindertag

Für den beliebten Weltkindertag, der demnächst ansteht, entstand ebenfalls ein passendes Konzept. Um den Kleinen in dieser außergewöhnlichen Zeit ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, werden an vier Tagen zwischen dem 20. und 27. September verschiedene Künstler im Schloss auftreten – mit Zauberei, Puppenspiel, Akrobatik, Theater und mehr.

Das Jahr 2020 sei nicht als ein ausgefallenes zu betrachten, sondern als ein Jahr, das im veränderten Rahmen stattfindet, sagt Frank Esser, Vorstandsvorsitzender der Mülheimer Wohnungsbaugesellschaft (MWB): „Es geht darum, den Menschen ein Stück Normalität zurückzugeben. Das ist der Wunsch aller Mülheimpartner”. Die kostenlosen, aber begrenzten Karten für den Weltkindertag gibt es ab sofort in der Touristinfo, Schollenstraße 1.

Für Veranstaltungen werden die Stühle im Broicher Schlosshof auseinandergerückt. Sicherheitsabstände müssen jetzt sein Foto: Andreas Köhring / Andreas Köhring PR Fotografie

Suzi Quatro rockt erst 2021, „Musik vor Ort kommt an“

Die Ruhrbühne mit Suzi Quatro musste auch ausfallen. Die Queen of Rock holt ihr Konzert am 14. August 2021 aber nach. Für das Musikevent haben die Mülheimpartner auf Facebook eine besondere Aktion ermöglicht: Nutzer konnten ihre persönlichen Corona-Helden nominieren. Für besonders heldenhafte Taten stifteten die Mülheimpartner je zwei Freikarten für die Ruhrbühne 2021.

Mit der Konzertreihe „Musik vor Ort” kam musikalische Unterhaltung direkt zu Seniorinnen und Senioren. „Das Duo” – auch bekannt als „Traveling Voices” – besuchte die Seniorenstifte Franziskushaus und St. Christophorus sowie die Evangelischen Wohnstifte in Raadt und im Dichterviertel. Die Band spielte in den Gärten und Innenhöfen der Anlagen bekannte Songs von Cliff Richard, Udo Jürgens und Co. Die Pflegekräfte verteilten danach bunte Gerberas.

Wolf Codera spielt am kommenden Donnerstag, ab 20 Uhr, ein Livekonzert im Broicher Schloss. Mit dabei sind die Sängerin Jenna Hoff, der Sänger Kevin Iszard und der Keyboarder Andreas Recktenwald. Foto: Oliver Mueller/MST / PR-Fotografie Koering

Neue Formate bringen Musik unter die Leute

Am kommenden Donnerstag, 10. September, präsentieren die Mülheimpartner ein weiteres neues musikalisches Format: Wolf Coderas Session Possible Spezial – das Schlosskonzert als Livestream-Event. Codera zählt zu den besten Saxophonisten und Klarinettisten in Deutschland. Mit drei weiteren Top-Acts verwandelt er die Turmfragmente in der Ringmauer des Broicher Schlosses in eine Bühne.

„Als wir vor kurzer Zeit mit den Mülheimpartnern zusammensaßen, ist mir nochmal bewusst geworden, warum es eigentlich Kulturschaffende und nicht Kulturpassierende heißt,” sagt Timo Juchem, Geschäftsführer der MEG (Mülheimer Entsorgungsgesellschaft). „Hier sind Menschen am Werk, die tun, die machen, die etwas erschaffen und damit den Menschen Freude bereiten wollen.” Das Konzert wird ab 20 Uhr live auf YouTube und Facebook übertragen. Moderation: Stefan Falkenberg vom Radio Mülheim.

„Wir erleben in dieser Zeit viel Dankbarkeit.“

Die Mülheimpartner Die Mülheimpartner der MST sind: Die Mülheimer Entsorgungsgesellschaft (MEG), die Mülheimer Wohnungsbau (MWB), die Sparkasse Mülheim an der Ruhr, die Medl, die Fahrzeug-Werke Lueg, die Privatbrauerei Jacob Stauder und Radio Mülheim. Das Erlebnismagazin Ruhr.Nah soll Anfang 2021 erscheinen. Dabei liegt den Mülheimpartnern besonders die Unterstützung lokaler Unternehmen am Herzen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben vor allem Betriebe mit laufender Kundschaft getroffen – Gastronomie, Kultur oder Einzelhandel. Sie sollen in dem Heft mehr Präsenz erhalten.

Mit Wolf Codera steht am Donnerstagabend die Sängerin Jenna Hoff, bekannt durch das Casting-Format „The Voice of Germany”, am Start. Der US-amerikanische Sänger Kevin Iszard bietet mit seiner kräftigen Stimme ein eindrucksvolles Repertoire aus Soul, Funk und R&B. Keyboarder Andreas Recktenwald komplettiert das Line-up. Er ist sonst unter anderem mit Sarah Connor und Sasha unterwegs.

„Die Unterstützung der Mülheimpartner zu spüren in dieser Zeit, die auch für uns als Stadtmarketinggesellschaft sehr schwierig ist, ist wirklich wunderbar,” betont Inge Kammerichs, MST-Geschäftsführerin. „Wir können und dürfen den Menschen endlich wieder Freude bereiten. Gerade jetzt erleben wir viel Dankbarkeit dafür, dass endlich wieder etwas stattfinden kann.” Die Mülheimpartner seien dafür verlässliche Garanten.