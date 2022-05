Mülheimerin wird von Trickbetrügern per WhatsApp reingelegt

Mülheim. Eine Mülheimerin wurde von Trickbetrügern angeschrieben. Ihr „Sohn“ habe eine neue Nummer und brauche Geld. Mit der Masche ist sie nicht allein.

Vor dem Enkeltrick, ein Vorgehen, bei dem sich Trickbetrüger über das Telefon als nahe Verwandte ausgeben, um an deren Bargeld oder Wertgegenstände zu gelangen, wird seit Jahren gewarnt. Offenbar haben Betrügerinnen und Betrüger jetzt eine neue Masche gefunden, um ihren Opfern Geld zu entwenden. Aktuell gibt es den Trickbetrug über Messenger, mit der Nachricht: „Mama, kannst du bitte dringend meine Rechnungen bezahlen?“

Ganz ähnlich erging es einer 65-Jährigen aus Heißen. Wie die Polizei berichtet, ist sie am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr von ihrem vermeintlichen „Sohn“ über WhatsApp angeschrieben worden. Dieser habe ihr mitgeteilt, er habe ein neues Handy und deshalb eine neue Nummer.

Mülheimerin bekam Zahlungsaufforderung via WhatsApp

Zudem würde er dringend Hilfe bei der Zahlung von zwei Rechnungen benötigen. Die 65-Jährige und ihr Lebensgefährte hätten daraufhin versucht, Kontakt zur Familie des Sohnes aufzunehmen. Als das nicht gelang, hätten sie die Überweisung getätigt. Erst als sie später am Abend den Rückruf der Familie erhielten, hätten sie den Betrug bemerkt und Anzeige bei der Polizei erstattet.

Nur zwei Tage zuvor hatte es einen ähnlichen Fall in Essen-Burgaltendorf gegeben. Hier wurde eine 78-jährige Frau über WhatsApp vermeintlich von ihrer Tochter angeschrieben. Wie in Mülheim, behaupteten die Betrügenden, eine neue Nummer zu haben. Auch die Essenerin wurde aufgefordert, der Tochter bei Rechnungen zu helfen, was sie auch tat. Der Betrug sei erst einige Zeit später festgestellt worden, so die Polizei.

Mülheim: So können Sie sich schützen

Die Polizei rät in dem Zusammenhang: „Nehmen Sie unbekannte Rufnummern nicht einfach als Kontakte auf! Fragen Sie persönlich nach, wenn Sie von einer bislang unbekannten Handynummer über Messenger-Dienste kontaktiert werden! Und werden Sie misstrauisch, wenn Sie über Messenger-Dienste zu Geldzahlungen aufgefordert werden!

Lassen Sie sich nicht zur Eile drängen und unter Druck setzen! Sollten Sie Opfer eines Trickbetrugs werden, melden Sir sich umgehend bei der Polizei und löschen Sie nicht den Chatverlauf!“ (vad)

