Mülheimerin punktet mit „MeDusch“ in der Höhle der Löwen

Im Herbst nehmen die Erkältungssymptome bei vielen Menschen wieder stark zu. Um diese zu bekämpfen, hat die Mülheimerin Jacqueline Torres Martinez einen Duschschaum unter dem Markennamen „MeDusch“ entwickelt, der das klassische Erkältungsbad als einfache Dusche ermöglicht. In den vergangenen Wochen gelang der 39-Jährigen mit ihrem Produkt der Durchbruch.

Mit verantwortlich dafür: Ihr erfolgreicher Auftritt am 5. Oktober in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“. „Ich will niemandem die Badewanne ausreden, aber das Produkt ist halt auch für den Alltag“, erklärt die 39-Jährige, die vor ihrer Selbstständigkeit als Pharmareferentin im Apothekenaußendienst tätig war.

Im Jahr 2016 mit der Umsetzung der Idee angefangen

„Damals hatte ich auch Erkältungsbäder im Repertoire und als die Nachfrage immer weiter sank, habe ich mich gefragt: Wieso gibt’s so etwas nicht für die Dusche?“, so Torres Martinez. Also begann sie 2016 mit der Umsetzung ihrer Idee. Wichtig war der 39-Jährigen, dass das Produkt komplett ohne Silikon und Mikroplastik auskommt. Zudem ist alles – von den Inhaltsstoffen bis zur Verpackung – in Deutschland produziert.

Bei der Herstellung des Schaums setzt Torres Martinez auf eine Kombination aus ätherischen Ölen, Eukalyptus und Mandel, auf Avocado-Öl zur Pflege und Feuchtigkeit. „Die ätherischen Öle verflüchtigen sich sofort. Dadurch hat man den Effekt unter der Dusche, riecht aber nicht den ganzen Tag nach Koalabär“, lacht Torres Martinez. Außerdem gilt der Duschschaum damit als reines Naturprodukt.

Die Höhle der Löwen gibt Mülheimerin entscheidende Hilfe

Einfach war es allerdings nicht, hierfür die passende Formel zu kreieren. „Ich habe viele Tests für Hautverträglichkeit and Ähnliches gemacht. Wäre einer dieser Test nicht bestanden worden, wäre mein Traum geplatzt.“ Zum Glück für die 39-Jährige ist das nicht passiert, sodass sie ihr Produkt – wie von Beginn an geplant – den Investoren in der Höhle der Löwen präsentieren konnte.

Alle Jurymitglieder der Sendung zeigten sich begeistert vom Anti-Erkältungsschaum. Letztlich entschied sich Jaqueline Torres Martinez für einen Deal mit Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel. „Die Löwen waren ganz handzahm“, erinnert sich Torres Martinez und ist ihnen dafür sehr dankbar: „Ohne die Löwen hätte ich mit meinem Start-Up einpacken können. Mir fehlte die Vertriebspower im Einzelhandel“.

Viel Hilfe von Freunden und Verwandten aus Mülheim

Duschschaum ist in Drogerien erhältlich Den Duschschaum „MeDusch“ können Interessierte in Drogerien wie DM und Rossmann, aber auch in Märkten wie Netto, Kaufland und Karstadt-Kaufhof erwerben sowie auf Online-Plattformen wie Amazon. Die Flasche mit 100 ml kostet 6,99 Euro. Jacqueline Torres Martinez ist überzeugt, dass der Schritt in die Selbstständigkeit der Richtige war. „Ich wollte nie etwas bereuen oder mich fragen: Was wäre gewesen, wenn?“ Risikofreude und die Unterstützung der Familie gehörten aber auch dazu.

Da kamen der 39-Jährigen die lang gefestigten Kontakte von Maschmeyer und Dümmel sehr zu gute. Bereits zu Beginn des Jahres wurde die Sendung aufgezeichnet und seitdem arbeiteten die drei Geschäftsleute zusammen am Konzept, um den Erkältungsschaum auf den Markt zu bringen. Hilfe für die zweifache Mutter gab es außerdem von vielen Freunden und Verwandten aus Mülheim. Diese sind der Hauptgrund, weswegen die 39-Jährige mit ihrem Mann und den zwei Kindern Mitte des Jahres wieder in ihre Geburtsstadt zog. „Es ist einfach Heimat!“, so Torres Martinez.

Sowohl in Drogerie- und Supermärkten, als auch in Apotheken ist die Nachfrage nach dem Duschschaum groß, weswegen die 39-Jährige bereits weitere Produkte in Planung hat. Richtig realisiert hat sie den Erfolg allerdings noch nicht: „Alles zieht so schnell an einem vorbei, da muss man sich manchmal noch kneifen, um alles zu realisieren“. Eine Pause ist dabei noch nicht in Sicht. „Jetzt geht es darum, das Produkt am Markt zu etablieren. Die großen Firmen scharren schon mit den Hufen“, weiß Torres Martinez. Sie ist fest überzeugt, dass der Schritt in die Selbstständigkeit der Richtige war. „Ich wollte nie irgendwas bereuen oder mich fragen: Was wäre gewesen, wenn?“