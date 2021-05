Die Polizei wurde zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht an den Goetheplatz gerufen.

Polizei Mülheimerin mit Alkohol im Blut will Unfallspuren vertuschen

Mülheim. Eine 37-jährige Mülheimerin wurde dabei beobachtet, wie sie von einem Auto mit Unfallspuren das Kennzeichen abschraubte. Sie wirkte alkoholisiert.

Zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht kam es am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr am Goetheplatz. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 20.50 Uhr meldete ein Anwohner der Uhlandstraße der Polizei, dass er gerade eine Frau dabei beobachte, wie sie an einem grauen Seat mit augenscheinlich frischen Unfallspuren die Kennzeichen abschraube und im Wagen verstaue.

Als wenige Minuten später ein Streifenwagen eintraf, war die Frau bereits verschwunden, kehrte jedoch wenig später in Begleitung eines 37-jährigen Mannes zurück. Die Halterin des Seat wirkte deutlich alkoholisiert, meldet die Polizei.

Anwohner am Mülheimer Goetheplatz meldet Unfallflucht

Während die Beamten versuchten, mit ihr den Sachverhalt zu klären, meldete sich ein Anwohner der Goethestraße, um eine Verkehrsunfallflucht zu melden. Er habe einen lauten Knall gehört und anschließend einen silbernen bzw. grauen Pkw davonfahren sehen, außerdem ein geparktes Fahrzeug, dass beschädigt war. Das Kennzeichen, das er zum flüchtigen Wagen angab, deutete auf den grauen Seat hin, dessen Kennzeichen die 37-Jährige abgeschraubt hatte.

Als die Beamten die Frau mit diesen Erkenntnissen konfrontierten, wurde sie sehr aggressiv und ging mit erhobenen Händen auf die Polizisten zu. Daraufhin wurde die 37-Jährige mit Handfesseln fixiert und in den Streifenwagen gebracht. Dort spuckte sie mehrfach auf die Rücksitze, weshalb die Polizisten ihr einen Mundschutz anlegten. Ihrem Begleiter wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

Alkoholisierte Frau spukt im Polizeiwagen und beleidigt die Beamten

Während der Fahrt zur Wache beleidigte die Frau die Polizeibeamten. Ihr Verhalten wurde mit der dienstlichen Bodycam aufgezeichnet. Auf der Wache wurde der 37-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Sie konnte nach Ende der polizeilichen Maßnahmen die Wache wieder verlassen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Polizei sucht weitere Zeugen: 0201/829-0.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim