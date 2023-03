Mülheimerin kommt nach Hause und sieht Rauch in ihrer Küche

Zu einem Einsatz an der Leonhard-Stinnes-Straße musste am Montag die Mülheimer Feuerwehr ausrücken.

Mülheim. Als sie nach Hause kam, entdeckte eine Mieterin in Mülheim, dass ihre Küche stark verraucht war. Die Frau reagierte geistesgegenwärtig.

Dichter Rauch kam einer Mülheimerin entgegen, als sie am Montag nach Hause kam. In ihrer Wohnung an der Leonhard-Stinnes-Straße war das Untertischgerät in der Küche durchgebrannt.

Nach Angaben der Feuerwehr habe die Frau geistesgegenwärtig reagiert und beim Entdecken des Qualms sofort die Küchentür zugezogen, bevor sie die Feuerwehr gerufen hat. So sei wohl Schlimmeres verhindert worden, sagte ein Sprecher.

Mülheimerin muss wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus

Die Rettungskräfte hätten nach ihrem Eintreffen am Einsatzort eine starke Rauchentwicklung vorgefunden und die Wohnräume schließlich quergelüftet, heißt es weiter.

Die Mieterin der betroffenen Wohnung musste laut Feuerwehr-Sprecher wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

