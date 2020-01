Mülheim. Mülheimerin ersteigert den Hundertwasser-Druck. Die Schüler der Lierbergschule freuen sich nun über eine Spende in Höhe von 999 Euro.

Mülheimerin ersteigert Hundertwasser-Druck für 999 Euro

Der „Hundertwasser“ ist versteigert: Die Mülheimerin Christiane Ptassek hat den Kunstdruck des „Tropenchinesen“ erstanden – für 999,99 Euro. Das Geld geht an die Kinder der Lierbergschule in Speldorf, die sich davon Bücher und Materialien für ihre Klima-Projektwoche anschaffen wollen.

Die Mülheimerin Brigitte Garbrecht hatte das Bild zur Versteigerung freigegeben. Denn die 66-Jährige verlässt Mülheim und wollte den Schulkindern aus ihrer Nachbarschaft etwas Gutes hinterlassen. Dafür hatte sie aus ihrer Bildersammlung den gerahmten Hundertwasser-Druck „Der Tropenchinese“ aus dem Kunst Haus Wien ausgewählt und diesen eine Woche lang zur Besichtigung in der Filiale ihres Orthopädie-Technikers an der Hansastraße ausgehängt. Nun freue sie sich riesig über das Angebot der Bieterin.

Der „Tropenchinese“ blickt nun aus dem Flur ins Wohnzimmer

Christiane Ptassek las in dieser Zeitung über die ungewöhnliche Aktion der „Auswanderin“. „Ich fand es eine tolle Idee“, sagt die Mülheimerin, die in Broich an der Grenze zu Speldorf lebt. Zu der Lierbergschule habe sie keine besondere Beziehung. „Ich bin weder Lehrerin noch habe ich eigene Kinder“, sagt sie. „Aber ich weiß, dass die Schulen immer auf Fördermittel angewiesen sind.“

Das Bild habe sie quasi „blind gekauft“ ohne es sich vorher anzuschauen. „Aber ich bin glücklich und zufrieden damit“, sagt Christiane Ptassek. „Nun bohren wir dicke Dübel in die Wand, denn es ist schwerer als ich dachte“, lacht sie. Seinen neuen Platz hat der „Tropenchinese“ nun im Flur mit Blick ins Wohnzimmer – dort kann er seine Strahlkraft entfalten. Und: „So kommt keiner mehr an ihm vorbei.“