Zahlreiche Rettungskräfte waren Samstagnacht auf der B 67 in Rhede im Einsatz (Archivbild). Bei einem schweren Verkehrsunfall, an dem auch zwei Mülheimer beteiligt waren, starb eine Frau.

Unfall Mülheimerin an tödlichem Frontalzusammenstoß beteiligt

Rhede/Mülheim. Einen dramatischen Unfall gab es Samstagnacht auf der B 67 im Münsterland. Eine Frau stirbt. Zwei Menschen aus Mülheim werden schwer verletzt.

Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagabend, 12. Juni, gegen 23.43 Uhr im Münsterland. Auf der Bundesstraße 67 in Rhede krachte der Pkw einer 44-jährigen Frau aus Mülheim aus noch unbekannten Gründen frontal mit dem Wagen einer 46-Jährigen aus Stade in Niedersachsen zusammen. Im Auto der Mülheimerin saß noch ein Beifahrer (50), ebenfalls aus Mülheim.

Schwer verletzter Beifahrer aus Mülheim in Spezialklinik geflogen

Die Feuerwehr musste alle Unfallbeteiligten aus den Fahrzeugen befreien. Für die Frau aus Stade kam aber jede Hilfe zu spät. Sie starb auf der Straße. Die beiden Mülheimer wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Beifahrer war in so kritischem Zustand, dass ihn ein Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik fliegen musste.

Die Unfallstelle, etwa 600 Meter vor der Anschlussstelle Fachhochschule Bocholt, blieb bis zum frühen Sonntagmorgen gesperrt. Es entstanden Sachschäden in fünfstelliger Höhe. Zahlreiche Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei waren eingesetzt. Die Polizei in Borken und Münster ermittelt jetzt, wie es zu dem Frontalzusammenstoß kam.

