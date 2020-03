Mülheimerin (92) von Tricktätern um ihren Schmuck gebracht

Tricktäter stahlen in Mülheim den Schmuck einer 92-Jährigen.

Mülheim Die Betrüger sind trotz der Corona-Krise in Mülheim unterwegs. Eine 92-Jährige wurde am Dienstag in der Innenstadt um ihren Schmuck gebracht.

Trickbetrüger sind trotz der Corona-Krise in Mülheim unterwegs. Eine 92-Jährige wurde am Dienstag in der Innenstadt das Opfer falscher Telefontechniker.





Die beiden Männer gaben sich an der Wohnung der Seniorin an der Kaiserstraße als Techniker aus und wollten angeblich die Telefonanlage überprüfen. Während einer der Männer mit der Frau im Wohnzimmer Platz nahm, nahm sich der andere angeblich die Leitungen vor. Als eine Bekannte klingelte, verließen die beiden Männer schnell die Wohnung und verschwanden Richtung Paul-Esser-Straße - mitsamt dem Schmuck der alten Frau.

Beide Männer waren mit einer blauen Weste bekleidet und trugen Bart

Der erste Täter soll bei kräftiger Statur etwa 175 cm groß und etwa 30 bis 40 Jahre alt sein. Er trug eine blaue Weste, darunter ein weißes Shirt. Der zweite Unbekannte ist mit etwa 185 cm etwas größer, schlank und circa 25 bis 35 Jahre alt. Er trug ebenfalls eine blaue Weste. Eine Zeugin beschrieb beide Männer als Vollbartträger, die Hochdeutsch sprachen. Wer weitere Angaben machen kann, sollte sich bei der Polizei melden: 0201/829-0.