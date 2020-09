Eine Mülheimerin ließ einen Betrüger in die Wohnung. Ihr Smartphone ist die 81-Jährige jetzt los.

Trickdiebstahl Mülheimerin (81) lässt Betrüger in die Wohnung - Handy weg

Mülheim. Eine Mülheimerin (81) ist auf einen Betrüger hereingefallen. Ihr wurden Schmuckstücke und das Handy gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine Seniorin in Dümpten wollte Porzellan verkaufen - leider wurde sie von dem angeblichen Interessenten bestohlen. Wie die Polizei meldet, ist die 81-Jährige am Samstagmorgen, 12. September, auf einen Betrüger hereingefallen.

Die Frau hatte eine Anzeige aufgegeben, in der sie Porzellan zum Kauf anbot. Ein Mann meldete sich telefonisch und zeigte Interesse. Am Samstagmorgen gegen 8 Uhr erschien der Unbekannte dann bei ihr zu Hause am Knüfen. Er erklärte, er wolle das Porzellan kaufen, bräuchte aber einen Karton für den Transport.

Die Frau suchte eine Verpackung - der Dieb durchsuchte die Wohnung

Die Seniorin machte sich auf die Suche nach einer geeigneten Verpackung. Diesen unbeobachteten Moment nutzte der Kriminelle aus und begab sich sofort in der Wohnung auf Beutesuche. Mit Schmuck und einem Smartphone der 81-Jährigen verschwand der Betrüger. Er soll etwa 50 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß und breit gebaut sein. Seine Haare sind schwarz, seine Hautfarbe braun. Er trug eine Jacke mit auffälligem Emblem und eine helle Hose. Die Polizei bittet um Hinweise an die zentrale Rufnummer 0201/829-0.