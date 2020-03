Mülheimerin (76) hilft zweites Mal bei Betrüger-Festnahme

Mülheim. Eine Mülheimer Seniorin hat der Polizei geholfen, einen Trickbetrüger festzunehmen. Die 76-Jährige hat die Beamten schon mal unterstützt.

Eine 76-Jährige Mülheimerin hat schon zum zweiten Mal bei der Festnahme mutmaßlicher Trickbetrüger geholfen. Am Freitag, 6. März, erhielt die Seniorin einen Anruf von einer unbekannten Frau, die sich als ihre Nichte ausgab und vorgab, Geld zu brauchen. Die 76-Jährige witterte den Betrugsversuch jedoch sofort und ging zum Schein auf die Forderung der Betrügerin ein.

Mülheimer Polizei konnte Betrüger festnehmen: Untersuchungshaft

Gleichzeitig machte sie ihre Tochter (52) auf den betrügerischen Anruf aufmerksam. Diese alarmierte die Polizei. Als die Anruferin die Seniorin bat, vor die Haustür zu gehen und einen Umschlag mit Geld an einen Mann zu übergeben, ging stattdessen die Tochter nach draußen und sah vor dem Haus einen Mann entlanglaufen, der offenbar telefonierte. Das kam der Tochter verdächtig vor.

Als kurze Zeit später die Polizei eintraf, erzählte die 52-Jährige den Beamten von dem verdächtigen Mann. Die Polizisten konnten den Mann in der Nähe antreffen und festnehmen. Der 36-Jährige mutmaßliche Geldkurier ist bereits wegen anderer Betrugsdelikte polizeilich in Erscheinung getreten. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft gegen ihn an.

76-jährige Mülheimerin hat schon mal bei Festnahme geholfen

Die 76-jährige Mülheimerin hat bereits im September 2019 zur Festnahme einer 24-jährigen mutmaßlichen Geldkurierin beigetragen. Auch in diesem Fall versuchten Betrüger den so genannten „Enkeltrick“ bei der Seniorin. Auch hier ging die 76-Jährige zum Schein auf die Forderungen ein und half so dabei, die 24-jährige Verdächtige am Tag nach dem Anruf festzunehmen.

Die Polizei lobt die aufmerksame und mutige Seniorin für ihre Hilfe, möchte aber auch dringend vor Alleingängen warnen. Wer glaubt, einen betrügerischen Anruf erhalten zu haben, sollte keinesfalls versuchen, den Tätern eine Falle zu stellen. Informieren Sie stattdessen die Polizei.