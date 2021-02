Ohne Geld ist eine Mülheimerin nach Hause gegangen - sie wurde direkt am Automaten von einer Unbekannten bestohlen.

Trickbetrug Mülheimerin (61) direkt am Geldautomaten dreist bestohlen

Mülheim. In Mülheim ist eine 61-jährige Frau auf eine Trickbetrügerin hereingefallen, die ihr beim Geldabheben am Automaten „helfen“ wollte.

Mit einem frechen Trick hat eine Unbekannte in Mülheim eine Menge Bargeld erbeutet. Sie gab sich als angeblich hilfsbereite Bankmitarbeiterin aus, als eine Kundin (61) am vergangenen Samstag, 30. Januar, im Einkaufszentrum Forum Geld abheben wollte.

Gegen 11.35 Uhr wollte sich die Bankkundin am Geldautomaten im Forum Bares besorgen und wurde dort direkt von der Trickbetrügerin angesprochen: Sie sei eine Mitarbeiterin der Bank und wolle helfen, da die Automaten wohl ein technisches Problem hätten. Die 61-Jährige nahm das Angebot an und hob mit der Unbekannten in mehreren Chargen Bargeld ab. Anschließend gingen beide ihrer Wege.

Betrügerin hielt der Kundin beim Geldabheben Papier über die Hände

Erst später fiel der 61-Jährigen auf, dass ihr Geld fehlte. Die angebliche Bankmitarbeiterin hatte ihr beim Abheben mehrmals ein Blatt Papier über die Hände gehalten und dabei offenbar die Scheine mitgehen lassen.

Die Polizei rät zu Vorsicht, wenn sich Fremde beim Geldabheben am Automaten nähern. Notfalls solle man den Vorgang sofort abbrechen und Hilfe rufen.

