Mülheimer Wirte laden zur zweiten Glühweinwanderung ein

Mülheim. Vier Lokale in Mülheim bieten wieder Glühwein zum Mitnehmen an. Erst kurz vor Weihnachten hatte es landesweit Kritik an den Wanderungen gegeben.

Vier Mülheimer Gaststätten laden erneut zur Glühweinwanderung ein. An diesem Samstag und Sonntag, 13. und 14. Februar, können Besucher zu den regulären Öffnungszeiten einen Glühwein zum Mitnehmen an den Lokalen erwerben und damit einen Spaziergang durch die Stadt machen. Denn der Verzehr von Speisen und Getränken bleibt nur in einem Mindestabstand von 50 Metern zur Gaststätte, in der sie gekauft wurden, erlaubt.

Kritik an Ansammlungen bei Glühweinwanderungen kurz vor Weihnachten

Erst im Dezember hatte es überregional Kritik an den Glühweinwanderungen gegeben, zu denen Gastronomen in verschiedenen Städten in NRW eingeladen hatten, darunter auch Wirte in Mülheim. Mancherorts wurde von Gedränge an den Ständen berichtet – was die Coronaschutzmaßnahmen aushebele, so die Kritik. Das Land NRW reagierte daraufhin mit einem neuen Bußgeld.

Abhol- und Lieferdienste für Getränke und Speisen sind aber laut Coronaschutzverordnung NRW aktuell erlaubt. Sicher ist also, wer seinen Glühwein mindestens 50 Meter entfernt von der Gaststätte schlürft. Mit dabei sind das Fair1-Heim (Mintarder Straße 21), das Perfetto (Kohlenkamp 41), Ronjas (Am Schloß Broich 38) und die Tomate (Dohne 74a).

