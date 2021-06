Mülheimer Verein VBGS bittet Gäste im Livestream um Spenden

Eine „Rollstuhl-Meisterschaft“ für Rollstühle über einen Parcours wird in dem Livestream des Mülheimer Vereins für Bewegungsförderung und Gesundheitssport (VBGS) am Freitag gezeigt.

Mülheim. Der Mülheimer Verein für Gesundheitssport (VBGS) bittet in einer Spendengala per Livestream um Zuschüsse. Viele Sponsoren sind weggebrochen.

Der Mülheimer Verein für Bewegungsförderung und Gesundheitssport (VBGS) braucht Unterstützung, um seine Angebote wieder in vollem Umfang anbieten zu können. In der Pandemie sind Spenden und Sponsoren fast völlig ausgeblieben. So lädt der Verein, der sich der Inklusion und der Unterstützung von Menschen mit Migrationshintergrund verschrieben hat, für diesen Freitag ab 19 Uhr zu einem zweistündigen Livestream ein.

Musik und „Rollstuhl-Meisterschaft“

Aus dem Presseraum der Mülheimer Westenergie-Halle wird Freitag ab 19 Uhr das Programm übertragen; für alle Interessierten zu sehen unter www.vbgs-muelheim.de. Es moderieren der Animationskünstler Friedhelm Susok sowie der Mülheimer Journalist Dr. Thomas Emons. Die Fellerband und ein Saxofonduo zweier Grundschüler werden mit dabei sein. OB Marc Buchholz spricht ein Grußwort.

Im Vorfeld wurde eine „Rollstuhl-Meisterschaft“ über einen ausgetüftelten Parcours aufgenommen. Ein Quiz zu Themen rund um Sport und VBGS wird weitere zugeschaltete Gäste auf die Probe stellen.

Spendende während der Gala können über die Teilnahme an einem Gewinnspiel gespendete Preise gewinnen. Wer schon vorher spenden möchte, kann dies über Paypal an die Adresse info@vbgs-muelheim.de tun.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim