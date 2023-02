Mülheimer Verein sammelt Spenden für Kinderheim in Kamerun

Mülheim. Seit Jahren engagiert sich der Mülheimer Verein Mamfe Charity in Kamerum, plant dort den Bau eines Kinderheims. Wieso das Projekt aktuell stockt.

Seit 2016 sammelt der Verein Mamfe Charity e.V. Spenden für den Bau eines Kinderheims im Südwesten Kameruns. Über die Jahre ist eine Spendensumme von 67.800 Euro zusammengekommen, so Burglind Werres vom gemeinnützigen Verein: „Durch zusätzliche Sachspenden wie z. B. Büromaterial können wir unsere Ausgaben auf ein Minimum senken, um somit dem finanziellen Ziel für den Bau des Kinderheimes näher zu kommen.“

Der ursprüngliche Plan sah vor, in der Region Fontem ein Kinderheim zu bauen. Da dort aber Bürgerkrieg herrscht, habe sich der Verein entschieden, den Bau im Dorf Etemetek (Region Manyu), zu beginnen. „Schweren Herzens haben wir uns dazu entschlossen, einen neuen Platz für das Kinderheim zu suchen. An einem Ort, der weniger von den Unruhen betroffen ist. Das alte Grundstück, das uns geschenkt wurde, geht an den Eigentümer zurück.“ So startete der Bau in Etemetek kürzlich.

Mülheimer Verein konnte zuletzt kaum noch informieren

„Wir haben beschlossen, mit der uns bis jetzt zur Verfügung stehenden Summe ein kleineres Haus zu bauen, als es ursprünglich geplant war“, erklärt Werres. Zusammen mit einer deutschen Architektin und einem kamerunischen Architekten sei der Bauplan an die in Kamerun übliche Bauweise angepasst worden. Auch in Kamerun machten sich die erhöhten Materialkosten bemerkbar:. „Das Bauen in Kamerun geht nicht so schnell voran, da verschiedene Materialien angeliefert werden müssen und die Bausteine auf dem Grundstück erstellt werden.“ Dem Verein fehlten weitere 20.000 Euro, um den fertigen Rohbau in fortzusetzen.

Das Infektionsgeschehen habe den Verein stark zurückgeworfen und viele Informationsveranstaltungen ausfallen lassen. „Wir konnten daher leider nur deutlich weniger Menschen als in den Jahren zuvor erreichen, die uns tatkräftig und vor allem auch finanziell unterstützten“, bedauert Burglind Werres. Daher bittet der Verein auf diesem Wege um Spenden.

Auf der Homepage www.mamfe-charity.de informiert der Verein über seine Projekte. Spendenkonto: Mamfe Charity e.V., IBAN: DE86 3625 0000 0175 1448 54

