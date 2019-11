Mülheimer Unternehmen Preusse bekommt Inklusionspreis

Im Rahmen der Aktionswoche rund um den Tag der Menschen mit Behinderung hat die Bundesagentur für Arbeit die Mülheimer Preusse GmbH mit Sitz im Ruhr-Reeder-Haus mit dem Inklusionszertifikat ausgezeichnet. Innerhalb kürzester Zeit hat Geschäftsführer Sascha Preusse gleich drei Menschen mit Handicap eingestellt und ihnen eine reelle Chance auf dem Arbeitsmarkt gegeben.

Erwartungen einer Leistungsgesellschaft

„Man sollte auf die Dinge schauen, die Menschen leisten können, und nicht immer nur auf die, die sie nicht leisten können.“ Es klingt so banal, was Sascha Preusse sagt. Aber Menschen, die eben aufgrund unterschiedlicher Handicaps nicht immer das leisten können, was in einer Leistungsgesellschaft wie der unseren erwartet wird, machen diese Worte, diese Einstellung als Arbeitgeber, Hoffnung und Mut.

Hoffnung und Mut, die auch Alexander und Maximilian Blasius nicht verloren haben. Die Brüder, eineiige Zwillinge, haben beide eine Lernbehinderung, besuchten gemeinsam eine Förderschule in Mülheim und machten mit Unterstützung der Agentur für Arbeit eine praktische Ausbildung. Alexander als Fachpraktiker im Bereich Maler und Lackierer, Maximilian als Beikoch.

Übergabe des Inklusionszertifikates an die Preusse GmbH im Mülheimer Ruhr-Reeder-Haus: (v.li.) Anett Schwoy (Arbeitsagentur), Alexander Blasius, Geschäftsführer Sascha Preusse, Jürgen Koch (Agentur für Arbeit) und Maximillian Blasius. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Eine feste Anstellung zu finden, schien trotz etlicher Bemühungen dennoch unmöglich. „Viele Arbeitgeber möchten eher Roboter oder Maschinen, die keine Fehler machen“, glaubt Alexander Blasius. Der 23-Jährige hat ebenso wie sein Bruder die Erfahrung gemacht, dass potenzielle Arbeitgeber leider nie einen langen Atem bewiesen und so den jungen Männern keine Chance gegeben haben. Dabei „haben wir immer versucht, 100 Prozent zu geben“.

Nie die Hoffnung aufgegeben

Trotz vieler Rückschläge und vieler Steine, die den Brüdern durch ihre Lernbehinderung in den Weg gelegt wurden, haben beide nie die Hoffnung aufgegeben, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. „Das verdanken wir auch unserem Vater, der immer gesagt hat, dass wir den Mut nicht verlieren dürfen, dass wir dafür kämpfen sollen, im Leben und im Job anerkannt zu werden“, erzählen die Zwillinge. „Er hat uns motiviert und den Glauben an uns nicht verloren.“

Ähnlich sei es ihnen mit Sascha Preusse und den Kollegen der Mülheimer Eventmanagement-Firma ergangen. Aber auch umgekehrt halten Sascha Preusse als Chef und sein Team große Stücke auf die Brüder. Insbesondere die extreme Motivation und Zuverlässigkeit von Alexander und Maximilian Blasius wird immer wieder lobend erwähnt.

Besondere Bemühungen in Sachen Inklusion

Anett Schwoy ist bei der Agentur für Arbeit Mülheim/Oberhausen für die Betreuung und Vermittlung von Arbeitnehmern mit Handicap verantwortlich. Sie hat Alexander und Maximilian Blasius seit der Schulzeit begleitet und freut sich sehr, dass beide nun eine feste Anstellung haben. „Als Alexander ohne Befristung übernommen wurde und Herr Preusse in einem Gespräch zu mir sagte, dass es doch toll wäre, wenn wir in der Vermittlung noch so einen Glücksgriff wie Alexander hätten, dachte er wohl nicht daran, wie schnell solche Wünsche in Erfüllung gehen können“, erinnert sich Anett Schwoy und muss lachen. „Nur kurze Zeit später hatte er dann die Bewerbungsunterlagen von Zwillingsbruder Maximilian auf dem Schreibtisch liegen.“

Mülheim Aktions der Arbeitsagentur Rund um den Tag der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember veranstaltet die Bundesagentur für Arbeit eine Aktionswoche. Damit will sie auf ihren Einsatz für die gleichberechtigte Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsmarkt aufmerksam machen und auf Unternehmen, die hier mit gutem Beispiel voran gehen. Mülheimer Betriebe, die Menschen mit Handicap einen Arbeitsplatz anbieten möchten, können sich bei Anett Schwoy von der Agentur für Arbeit Oberhausen/Mülheim unter 0208-8506111 melden.

Jürgen Koch, Leiter der örtlichen Arbeitsagentur, überreichte Sascha Preusse persönlich das Zertifikat für besondere Bemühungen im Bereich der Inklusion. Insbesondere im Hinblick darauf, dass es sich um ein mittelständisches Unternehmen handele, in dem jede „Man-Power“ zähle, sei es umso lobenswerter, Mitarbeitern mit einem Handicap eine Chance zu geben.