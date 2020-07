Mülheimer Unfallpraxis wird 60 und bekommt neuen Orthopäden

Die drei Ärzte Johannes E. Voelker, Dr. Ulf Kerkhoff und Dr. Dirk Trappmann, (v.l.) vorschriftsmäßig mit Mundschutz, in der Mülheimer Unfallpraxis an der Eppinghofer Straße 173 in Mülheim. Die Unfallpraxis besteht seit 60 Jahren an dieser Adresse.