Tier in Not Mülheimer Tierheim sucht liebe Menschen für scheuen „Kurty“

Mülheim. Hat der Mischling erstmal Vertrauen gefasst, kann er von Streicheleinheiten nicht genug bekommen. Infos zu dem Hund gibt es im Tierheim Mülheim.

„Kurty hat leider noch nicht die richtigen Menschen gefunden“, schreibt Marion Niederdorf vom Tierheim Mülheim, die ein neues Zuhause für den Hund sucht. Der Mischling sehe aus „wie ein tiefergelegter Labrador“ und sei fremden Personen gegenüber sehr unsicher. Sobald er Vertrauen gefasst habe, könne er „aber gar nicht genug Streicheleinheiten bekommen“. In einer für ihn sicheren Umgebung sei Kurty „ein toller Hund“.

Am wohlsten würde er sich in einem ruhigen Zuhause fühlen, möglichst ländlich gelegen. Die Interessenten sollten sich Zeit für seine Eingewöhnung nehmen. Geboren wurde Kurty am 22. April 2014, er hat eine Rückenhöhe von 40 cm und wiegt 16 kg.

Weitere Infos gibt es im Tierheim Mülheim, 37 22 11. Eine Terminabsprache ist erforderlich.