Mülheimer Theatertage zeigen Autorenporträts im Internet

Schauspieler Jonas Dassler während der Dreharbeiten zu "In my Room" vor den leeren Zuschauerrängen des Maxim Gorki Theater in Berlin.

Mülheim Die nominierten Autoren und Autorinnen präsentieren sich und ihre Stücke im Netz. Auch Zuschauer schildern ihre Eindrücke in den acht Kurzfilmen.

Die Mülheimer Theatertage „Stücke 2020“ präsentieren ab Samstag, 16. Mai, eine Woche lang die nominierten Autoren und deren Stücke im Internet. Unter dem Titel "Acht Tage – acht Kurzfilme" ist jeden Abend ab 19.30 Uhr auf stuecke.de ein Videoporträt zu sehen, das einen Autor und das nach Mülheim eingeladene Stück vorstellt.



In den Filmen kommen die Dramatiker ausführlich zu Wort, sprechen über ihre Arbeitsweise und lesen Auszüge aus ihren Texten. Zudem berichten an den Uraufführungen beteiligte Künstler über die Probenprozesse. Neben Ausschnitten aus den Inszenierungen werden auch Zuschauer zu sehen sein, die ihre Eindrücke schildern. Teilnehmerinnen der Werkstatt „Theater übersetzen“, die nun ebenfalls online stattfindet, tragen kurze Szenen in ihren jeweiligen Sprachen bei.

Acht Stücktexte werden auf der Webseite zu finden sein

In der Reihenfolge des eigentlichen Festival-Spielplans startet die Filmreihe am Samstag, 16. Mai, mit Falk Richter (In My Room). Es folgen Felicia Zeller (Der Fiskus), Sivan Ben Yishai (LIEBE/ Eine argumentative Übung), Bonn Park (Das Deutschland), Ewald Palmetshofer (Die Verlorenen), Caren Jeß (Bookpink), Thomas Melle (Ode) und Kevin Rittberger (IKI.radikalmensch). Am Sonntag, 24. Mai, werden schließlich alle Beiträge für weitere 24 Stunden online stehen. Bis zum 6. Juni werden außerdem die acht Stücktexte auf der Website zu finden sein.

Wie bereits im März bekannt gegeben, wurde der Wettbewerb um den Mülheimer Dramatikerpreis in diesem Jahr ausgesetzt und das Preisgeld auf die Nominierten aufgeteilt; jeder Autor erhält 3.000 Euro als Anerkennung seiner Arbeit.