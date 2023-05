Mülheimer Theatertage: Jelinek persönlich - Stück und Film

„Angabe der Person“: Das neue Stück von Elfriede Jelinek ist am 16. Mai in Mülheim zu sehen. Das Deutsches Theater Berlin ist zu Gast mit Susanne Wolff, Fritzi Haberlandt und Linn Reusse.

Mülheim. Der 3. Theatertage-Beitrag stammt von der Nobelpreisträgerin. Sie ist zum 22. Mal in Mülheim dabei. Diesmal geht es um ihre Familiengeschichte.

Sie hält den Rekord bei den Theatertagen: Elfriede Jelinek ist zum 22. Mal nominiert. In „Angabe der Person“ wird die Literaturnobelpreisträgerin so persönlich wie selten und arbeitet die Geschichte ihrer Familie in und mit Deutschland auf. Zudem ist beim Festival ein Film zu sehen, der der Dramatikerin sehr nah kommt.

Zu Elfriede Jelinek bei den Mülheimer Stücken lesen Sie auch:

Der Titel von Elfriede Jelineks neuem Stück klingt nach schönstem Behördendeutsch: „Angabe der Person“. Und tatsächlich ist es der deutsche Fiskus, der durch den Text geistert und Anlass zu bösen Tiraden und biografischen Reflexionen liefert. Ausgangspunkt ist die Steuerfahndung, die vor Jahren im Hause Jelinek ermittelte. Räume wurden durchsucht, Papiere beschlagnahmt. Auf diesen Papieren: Geschichten von Lebenden, Geschichten von Toten. Jelinek stellt schmerzlich fest: „Nach mir ist es unwiderruflich aus mit den Jelineks! Alle weg, alle futsch, außer mir.“

Die Schauspielerin Fritzi Haberlandt spielt in „Angabe der Person" von Elfriede Jelinek (Inszenierung: Deutsches Theater Berlin) mit. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Wütende Wortkaskaden und auch Trauerlied

Die Autorin blickt auf ihr Leben zurück, auf „Untaten“ der eigenen Vergangenheit und „Untote“ ihrer Biografie. Jelinek erzählt emotional von ihren Eltern und Großeltern, von jüdischen Verwandten, die vertrieben und ermordet wurden. Sie berichtet von alten und neuen Nazis. Sie forscht dem Weg des Geldes nach, schreibt als Schuldige, als Opfer und als Anwältin. Über sich – und über Deutschland. Mal in wütenden Wort-Kaskaden, mal als Erinnerung an die Vergessenen und Trauerlied von seltener Klarheit.

Regisseur Jossi Wieler habe „Angabe der Person“ am Deutschen Theater Berlin mit einem herausragenden Ensemble uraufgeführt, heißt es. Fritzi Haberlandt, Bernd Moss, Linn Reusse und Susanne Wolff finden genau die richtigen (Zwischen)Töne für das Werk.

Kinofilm über Elfriede Jelinek im Mülheimer Kino Rio

Elfriede Jelinek, geboren 1946 und aufgewachsen in Wien, hat eine Vielzahl von Auszeichnungen erhalten, 2004 wurde ihr der Nobelpreis für Literatur verliehen. Den Mülheimer Dramatikpreis hat sie viermal gewonnen. Während der Theatertage ist im Kino Rio (Synagogenplatz) auch der Film „Elfriede Jelinek – Die Sprache von der Leine lassen“ von Claudia Müller zu sehen (17. Mai, 19.30 Uhr). „Wunderkind, Skandalautorin, Feministin, Modeliebhaberin, Kommunistin, Sprachterroristin, Enfant terrible, geniale, verletzliche Künstlerin – erstmals wird in einem Kinofilm die Geschichte von Leben und Werk Elfriede Jelineks gezeigt“, heißt es.

„Angabe der Person“ ist am Dienstag, 16. Mai, um 19.30 Uhr in der Stadthalle zu sehen. Restkarten gibt es unter stuecke.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim