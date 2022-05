Mülheimer Theatertage 2022: Günstige Abos sind noch zu haben

Mülheim. Noch gibt es Abos für die Mülheimer Theatertage, die am 7. Mai starten. Die Mitglieder der beiden Preis-Jurys stehen jetzt auch fest.

Die Mülheimer Theatertage 2022 starten am Samstag, 7. Mai, mit der rasanten Komödie „Jeeps“ von Nora Abdel-Maksoud. Bis zum 26. Mai können Theaterfans die besten neuen Stücke und Kinderstücke aus 2021 in den Inszenierungen namhafter Theater erleben.

Noch haben Interessierte die Chance, Abonnements abzuschließen und damit um 20 Prozent ermäßigte Karten für alle Vorstellungen zu buchen. Kontakt: Claudia Link, link@stuecke.de, 455 4114 (Mo-Fr: 10 bis 12 Uhr).

Einzel-Tickets kann man auf stuecke.de kaufen. Dort finden sich auch Informationen zu allen Gastspielen. Familien können noch Karten für folgende Nachmittagsvorstellungen der Kinderstücke im Theater an der Ruhr erwerben: „Der fabelhafte Die“ von Sergej Gößner am Sonntag, 15. Mai, 16 Uhr und „Oma Monika – was war?“ von Milan Gather am Dienstag, 17. Mai, 17 Uhr.

Mülheimer Kinderstücke-Preis und Dramatikerpreis werden vergeben

Wer den mit 15.000 Euro dotierten Mülheimer Kinderstücke-Preis erhält, entscheiden am 20. Mai ab 13 Uhr in öffentlicher Debatte Dorothea Marcus, Alexander Riemenschneider und Theresia Walser. Die Jury für den Mülheimer Dramatikpreis bilden Leila Abdullah, Robert Borgmann, Dorte Lena Eilers, Wolfgang Kralicek und Felicitas Zürcher.

Sie entscheiden am 26. Mai ab etwa 21 Uhr in öffentlicher Debatte, wer mit dem ebenfalls mit 15.000 Euro dotierten Dramatikerpreis ausgezeichnet wird. Auch zu den Jurymitgliedern gibt es Informationen auf stuecke.de.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim