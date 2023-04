Mülheimer Theater: Film zeigt Leben von 16 Frauen im Iran

Mülheim. Der Dokumentarfilm „16 Frauen“ begleitet Iranerinnen im Alltag. Er ist im Theater an der Ruhr in Mülheim zu sehen. Die Regisseurin ist anwesend.

Die Frauen im Iran haben ihre Stimme erhoben und mit ihnen sehr viele vor allem junge Menschen. Das Theater an der Ruhr möchte diese Entwicklungen der jüngsten Zeit mit unterschiedlichen Formaten begleiten. Es zeigt am Sonntag, 16. April, um 16 Uhr den Dokumentarfilm „16 Frauen“.

Filmemacherin Bahar Ebrahim hat 16 iranische Frauen durch ihren Alltag begleitet, sie sprechen offen über ihre Vergangenheit, über Einsamkeit oder unerfüllte Liebe. Vielfältig und authentisch porträtiert der Film vier verschiedene Generationen. Eines ist all diesen Frauen gemeinsam: Sie glauben an die Magie des Lebens und den Zauber der Liebe. Der Dokumentarfilm zeigt einen differenzierten und der Öffentlichkeit weitgehend unbekannten Iran aus der Sicht von Frauen. Die Schicksale der 16 Teheranerinnen zeigen die Lebensrealitäten von Frauen in einer patriarchalischen Gesellschaft, aber auch ihr unbändiges Streben nach Freiheit und Selbstbestimmung.

Nachrichten aus Mülheim – lesen Sie auch:

Film von Bahr Ebrahim erhielt den World Woman Award

Für ihren Film „16 Frauen“ wurde Bahar Ebrahim 2018 mit dem World Woman Award ausgezeichnet. Im Anschluss an den Film lädt das Theater das Publikum zu einem Gespräch mit der Regisseurin ein. Bahar Ebrahim wurde 1980 in Teheran geboren und kam 1998 zum Pharmaziestudium nach Deutschland. Sie wandte sich hier dem Film zu und wurde Regieassistentin, heute arbeitet sie als Drehbuchautorin und Regisseurin.

Der Eintritt zu Film und Gespräch ist frei.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim