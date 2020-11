Auf dem ehemaligen Tengelmann-Gelände in Speldorf bleibt es spannend. Nun hat die Maklerfirma Brockhoff, die das Areal vermarktet, einen weiteren neuen Mieter bekannt gegeben: Es handelt sich um das Sicherheitsunternehmen WSS , das momentan an der Wiesenstraße sitzt. Die Firma will rund 1100 Quadratmeter in der früheren Tengelmann-Hauptverwaltung beziehen.

Firmenchef war früher privater Beschützer der Familie Haub

Interessant ist der Hintergrund, denn WSS wurde 1994 von Wolfgang Grob gegründet, der damals zeitgleich noch als Sicherheitschef bei Wissoll beschäftigt und für den privaten Schutz der Unternehmerfamilie Haub verantwortlich war. Nun kehrt Grob, ursprünglich gelernter Bergmann, mit insgesamt 32 Mitarbeitern als geschäftsführender Gesellschafter auf das geschichtsträchtige Mülheimer Grundstück zurück.

Die Firma WSS verkauft zum einen Sicherheitstechnik wie Einbruch- und Brandmeldeanlagen. Zum anderen betreibt sie eine eigene Notruf-Service-Leitstelle: Betriebe und Objekte in ganz Deutschland werden per Video fernüberwacht. Vor allem dafür sei die Zentrale an der Wiesenstraße jetzt zu klein geworden, erläutert Doris Sander, Prokuristin bei WSS. „Unsere Mitarbeiter brauchen geräumige Arbeitsplätze mit großen Monitoren. Wir möchten für unsere Leitstelle eine VdS-Zertifizierung bekommen, und dazu müssen wir bestimmte Anforderungen erfüllen.“ Außerdem wachse das Unternehmen, wie die gesamte Sicherheitsbranche, so die Prokuristin. Man plane auch Neueinstellungen.

Makler: Weitere Mietverträge kurz vor dem Abschluss

Ab Januar soll in der ehemaligen Tengelmann-Zentrale der Umbau beginnen. WSS steht damit als dritter Mieter fest, der für diesen Standort gewonnen werden konnte. Bereits unterschrieben haben der Energieanlagenbauer Standardkessel Baumgarte aus Duisburg und der Tierfutterhersteller Petcom. „Weitere Mietverträge stehen kurz vor dem Abschluss“, erklärt das Maklerbüro.

Eigentümer des gesamten Areals mit 136.000 qm Grundstück und 79.000 qm Bürofläche ist die österreichische Soravia Gruppe. Zur „Parkstadt Mülheim“, die der Investor dort entwickeln will , soll unter anderem auch ein italienisches Restaurant im Kesselhaus gehören.

