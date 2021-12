Mülheimer Tanzschule organisiert erneut eine Impf-Aktion

In der Mülheimer Altstadt Tanzschule wird am 20. und 21. Dezember wieder geimpft.

Mülheim. Weil die erste Aktion so gut ankam, lädt die Mülheimer Altstadt Tanzschule kurz vor Weihnachten erneut zur Impfung ein. Die Anmeldung läuft.

Die Altstadt Tanzschule wird in der Weihnachtswoche erneut zur „Ausgelagerten Impfstelle“. Mülheims leitender Impfarzt Dr. Stephan von Lackum zieht dort am Montag, 20. Dezember, ab 14 Uhr und am Dienstag, 21. Dezember, ab 19 Uhr Spritzen auf.

Mit Unterstützung der Praxis von Lackum können Tanzschüler, aber auch etliche andere Leute ihre erste, zweite oder dritte Impfung bekommen. Die erste Impfaktion am 2. Dezember ist offenbar gut angekommen. „Unsere Kunden haben sich beim ersten Termin so über das Angebot von Dr. von Lackum gefreut, dass damals in kurzer Zeit alle Termine vergeben waren“, sagt Tanzschul-Inhaber Franz Jansen.

In Absprache mit der Praxis habe man jetzt schnell zwei weitere Termine gefunden. Alle Interessierten sind eingeladen und können sich unter tsjansen@web.de zum Impfen anmelden.

