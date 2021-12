Stadtverwaltung Mülheim meldet eine 2 G-Quote von 95 Prozent

Die 3G-Pflicht am Arbeitsplatz wird auch in der Mülheimer Stadtverwaltung täglich kontrolliert. Dabei wurde ein 95-Prozent-Anteil von Geimpften oder Genesenen ermittelt.

Mülheim. In der Stadtverwaltung Mülheim gilt seit Ende November die 3 G-Pflicht. Kontrollen zeigen: 95 Prozent der Beschäftigen sind geimpft oder genesen.

Nachdem am 24. November die Änderung des Infektionsschutzgesetzes in Kraft trat, wurde am 29. November in allen städtischen Verwaltungsgebäuden die sogenannte 3 G-Pflicht für Beschäftigte eingeführt. Seitdem dürfen Mitarbeitende das Haus nur betreten, wenn sie getestet, genesen oder geimpft sind. Dies muss täglich kontrolliert und regelmäßig dokumentiert werden.

Ein Ergebnis der gesammelten Daten hat die Stadt Mülheim jetzt veröffentlicht. Danach haben 95 Prozent der Beschäftigten angegeben, dass sie entweder geimpft oder genesen sind. Die Stadt wertet das als „gute Nachrichten aus dem Rathaus“.

Mülheimer Krisenstabsleiter wünscht sich diese hohe Quote in der Gesamtbevölkerung

Stadtdirektor und Krisenstabsleiter Dr. Frank Steinfort sagte: „Ich würde mich freuen, wenn dieser hohe Anteil an Geimpften und Genesenen bald auch in der übrigen städtischen Bevölkerung erreicht würde.“

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim