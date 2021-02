Mülheimer spenden und sichern Friedhof für ein weiteres Jahr

Trafen sich jetzt erneut auf dem Friedhof in Holthausen, um über dessen Zukunft zu beraten: Umweltdezernent Peter Vermeulen (r.) und einige Mülheimer, die sich sehr für den Erhalt des Kleinods einsetzen.

Mülheim. Zum zweiten Mal nacheinander ist es geglückt, den Fortbestand des Friedhofs Holthausen zu sichern. Doch auch für 2022 sind wieder Spenden nötig.

Es ist ein mühseliges Geschäft, doch bislang klappt es gut: Im zweiten Jahr in Folge ist es den Unterstützern des Friedhofs Holthausen gelungen, die mit der Stadtverwaltung vereinbarte Spendensumme zum Erhalt des Kleinods aufzubringen. Kurzfristig ist der parkähnliche Ort damit gesichert – doch auch 2022 müssen wieder rund 10.000 Euro zusammengetragen werden.

Seit dem 1. Januar 2020 ist die Bürgerschaft für die Pflegeaufwendungen verantwortlich, so lautet der Deal. Die Friedhofsverwaltung hatte zuvor – im Rahmen ihres Friedhofsentwicklungskonzeptes – angekündigt, den bis 1965 genutzten, ehemaligen Binnenschifferfriedhof an der Röntgenstraße nicht länger als solchen tragen zu wollen. Was alternativ mit der Fläche passieren sollte, sei noch unklar gewesen, betont die Verwaltung. Anwohner und andere Mülheimer hatten indes befürchtet, sie könne bebaut werden. Sie gründeten eine Bürgerinitiative und sammelten Unterschriften für den Erhalt als Friedhof oder Grünanlage.

Auch ein Prinz aus Kamerun liegt dort begraben

2019 hatte eine von der Verwaltung beauftragte Firma noch die Pflege übernommen, dann aber musste eine Lösung her, um den Friedhof aus dem Jahre 1878 längerfristig zu bewahren. Viele Mülheimer kennen ihn auch wegen eines ganz besonderen Grabes: Beerdigt liegt dort seit 1891 der kamerunische Prinz Songue Epèe, vor Ort besser bekannt als Equalla Deido.

Mehrere Gespräche zwischen Dezernent Peter Vermeulen und den engagierten Bürgern führten letztlich zum Spendenaufruf. Ganz allein, so stand schnell fest, konnten die Initiatoren die Pflege des Ortes nämlich nicht dauerhaft gewährleisten. Geschätzt 10.000 Euro müssen seither jährlich aufgebracht werden. Anfang Januar 2020 waren bereits 9.681,15 Euro auf dem Konto eingegangen, so dass die Pflegekosten für 2020 gedeckt waren. Tatsächlich wurden nur etwa 5.350 Euro für die zwölf Monate benötigt. Der trockene Sommer und der milde Winter erleichterten die Pflege, so die Verwaltung.

Fast 4500 Euro bis Januar 2021 eingegangen – weitere Spenden sind bald nötig

Bis Januar 2021 waren nun erneut Spenden in Höhe von 4.428,20 Euro zusammengekommen. Rechnet man die Restmittel aus 2020 hinzu, ist die Deckung auch für 2021 wahrscheinlich, heißt es. Wer künftig zum Erhalt des besonderen Ortes beitragen möchte, überweist seinen Beitrag auf das Spendenkonto der Stadt Mülheim: IBAN: DE78 3625 0000 0300 0001 00, Sparkasse Mülheim, Kassenzeichen: 9900000003792. Im Herbst prüft die Verwaltung, ob auch die Pflege für 2022 gesichert ist.

