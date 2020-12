Mülheimer spenden Nesteldecken für demenzkranke Menschen

Mülheim. Eine Nesteldecke kann für Demenzkranke hilfreich und wertvoll sein. 20 Mülheimer wollen das hübsche Hilfsmittel an bedürftige Erkrankte spenden.

Die Nesteldecke wird in Deutschland immer bekannter, sie kann bei der Behandlung und Beschäftigung von Menschen mit Demenz sehr wertvoll sein. 20 Mülheimer haben sich zusammengefunden, um zu Weihnachten jeweils eine Decke an einen Demenzkranken zu spenden, An einen alten Menschen, der sie gut gebrauchen könnte, sich aber selbst nicht leisten kann. Angehörige, Pfleger, Betreuer oder Ärzte können sich ab sofort melden und einen Schützling benennen.

Erinnerungen werden wach

„Viele demenzkranke Menschen haben eine große Unruhe in den Händen. Durch das Tasten, aber auch durch das Betrachten der Decke und durch die Geräusche, die beim Nesteln entstehen, werden sie ruhiger. Die Nesteldecken tun ihnen gut“, weiß Katja Oesterwind, Pflegedienstleiterin im Seniorenzentrum Sommerhof und eine der Spenderinnen.

Angefertigt worden sind die Nesteldecken von Jessica Prumbaum, einer Mülheimerin, die seit einigen Jahren unter dem Label Patchwork Design vorwiegend Nesteldecken näht und vertreibt. Sie hat es sich zum Ziel gemacht, das schöne Hilfsmittel bekannter zu machen. Es wärmt nämlich nicht nur, sondern hat auch einen therapeutische Effekt.

Holzringe, Felle, Taschen sind appliziert

Die Paten spenden Kniedecken, die auf dem Schoß liegen. Sie ähneln einer Patchworkdecke, bestehen aus vielen verschiedenen, bunten und gemusterten Stoffquadraten und sind waschbar. Appliziert sind Dinge, die man aus dem täglichen Leben kennt und an denen man nesteln kann: Holzringe, Taschen, Fäden, Felle, ein Stück Krawatte oder Spitze. Einige Quadrate sind zudem aus Stoffen gemacht, die sich anders anfühlen. Zwischen Ober- und Unterseite der Decke sind manchmal Elemente eingenäht, die man erfühlen und verschieben kann.

Eine Nesteldecke in Blautönen mit verschiedenen Applikationen. Foto: Prumbaum

Die Wirkung der Nesteldecken ist oft enorm. „Sie beruhigen Hände und Nerven, erhalten und fördern die Feinmotorik, sie können auch verloren gegangene Erinnerungen hervorrufen, weil der alte Mensch etwas erfühlt, was er erkennt“, weiß Jessica Prumbaum. Auch Pflegende könnten von der Nesteldecke profitieren. „Die alten Menschen sind abgelenkt, wenn sie gepflegt werden sollen, machen dann einfach besser mit.“ https://www.waz.de/staedte/muelheim/iframe-newsletter-waz-muelheim-anmeldemaske-id227813543.html

Hände und Nerven beruhigen sich

Das Interesse an Nesteldecken steige stetig. Anfragen aus dem Pflegebedarfshandel verzeichnet Prumbaum mittlerweile öfter – auch aus Italien, der Schweiz und Österreich. Dennoch: „Viele Einrichtungsleiter, auch in Deutschland, kennen die Nesteldecke leider noch nicht“, berichtet sie.

Die Mini-Decken, die von den Paten nun gestiftet werden, sind handgemacht, jede ist ein Unikat. Man kann zwischen sechs verschiedenen Farbtönen auswählen. Die Menschen, die eine Nesteldecke spenden, erfahren auch, an wen „ihre“ Decke gegangen ist. Wer einen bedürftigen Menschen mit einer Demenzerkrankung kennt und ihn für die Spendenaktion vorschlagen möchte, kann sich auf www.nesteldecke.de informieren und Kontakt aufnehmen unter jp@nesteldecke.de.