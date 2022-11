Mülheimer Sinfoniekonzerte: Wiener Klassik zum Advent

Mülheim. Das 3. Sinfoniekonzert in Mülheim steht an. Zu Gast sind die Kammerphilharmonie Prag und der Geiger Fedor Rudin, der viel Aufsehen erregt hat.

Er ist gerade 30 Jahre alt und war schon Konzertmeister der Wiener Philharmoniker. Nun spielt er als Geigen-Solist in den wichtigsten Sälen der Welt und schlägt eine aufsehenerregende Karriere als Dirigent ein. Fedor Rudin ist auf dem Weg zum Weltstar. Am Sonntag, 4. Dezember, um 17 Uhr konzertiert er mit der ebenfalls international gefragten Nationalen Kammerphilharmonie Prag in der Stadthalle Mülheim.

Als Solist spielt Fedor Rudin das Violinkonzert Nr. 2 D-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart und die virtuose Polonaise von Franz Schubert auf einer besonderen Geige aus Mozarts Zeiten, geschaffen von Lorenzo Storioni im Jahr 1779. Das verspricht besonderen Klassik-Genuss am ersten Advent.

Glanzvoll ist auch die festliche Musik des böhmischen Komponisten und Mozart-Zeitgenossen Leopold Koželuh in seiner Sinfonie D-Dur aus der Zeit des Wiener Kaiserhofs Ende des 18. Jahrhunderts. Zum Abschluss spielen die erstklassigen Musikerinnen und Musiker der Nationalen Kammerphilharmonie Prag, geleitet von Fedor Rudin, Josef Suks Serenade für Streicher.

Karten gibt es bei der Touristinfo Mülheim, unter 0208/960 960 sowie unter www.reservix.de.

