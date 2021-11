Mülheimer Sinfoniekonzerte und Kindertheaterstücke abgesagt

Das Mendelssohn Kammerorchester Leipzig gab am 8. Oktober 2021 in der Mülheimer Stadthalle das erste Sinfoniekonzert der Spielzeit 2021/22 nach der Corona-Pause. Nun muss erneut pausiert werden.

Mülheim. Keine Konzerte und keine Kindertheatervorstellungen mehr bis zum Jahresende. Karten werden erstattet.

Die Absage aller städtischen Innen-Veranstaltungen bis Jahresende umfasst auch die vom Theater- und Konzertbüro Mülheim an der Ruhr (TKM) durchgeführten Sinfoniekonzerte und Theatervorstellungen für Kinder.

Das Sinfoniekonzert des National Symphony Orchestra of Ukraine in der Stadthalle am 3. Dezember und das Weihnachts-Extrakonzert der Rheinischen Philharmonie am 12. Dezember fallen deshalb aus. Wer bereits Tickets gekauft hat, bekommt die Kosten bei der jeweiligen Vorverkaufsstelle erstattet. Wer per Überweisung oder Lastschrift direkt ans TKM oder an Reservix bezahlt hat, erhält das Geld im Laufe der nächsten Wochen automatisch zurück.

Ebenfalls betroffen sind die Kindertheater-Vorstellungen „Löwenherzen“ am 30. November und „Lunaris“ am 8. Dezember. Auch die Märchen-Vorstellungen für Erstklässler können bis Jahresende nicht stattfinden.„Die Absage tut uns sehr leid, auch wir hatten uns diesen Winter anders vorgestellt. Aber jetzt bleibt eben nur, gemeinsam alles zu tun, um die Infektionszahlen zu reduzieren.“ erklärt TKM-Leiterin Stephanie Steinberg.

