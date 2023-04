Mülheimer Sinfoniekonzerte: Fest des Gesangs zum Saisonende

Mülheim. Die norwegische Sopranistin Lina Johnson und die Jenaer Philharmonie sind am 23. April in der Mülheimer Stadthalle zu Gast. Sie bieten Besonderes.

Die norwegische Star-Sopranistin Lina Johnson sorgt zum Abschluss der Sinfonie-Saison am Sonntag, 23. April, um 17 Uhr in der Stadthalle Mülheim für ein besonderes Erlebnis: Das Klassik-Konzert steht ganz im Zeichen des Gesangs. Dabei kreist alles um Gustav Mahlers Thema „Wahrheit und Dichtung in Tönen“ – und um die Frage, was Gesang alles zum Ausdruck bringen kann.

Eröffnet wird der Abend mit zwei Liedern, die Richard Strauss für seine Frau Pauline geschrieben hat: „Morgen“ und „Wiegenlied“. Es folgen drei Orchestergesänge von Karl Weigl, die vierte Sinfonie Mahlers mit Sopran-Solo, seine Vertonung von Liedern aus der Sammlung „Des Knaben Wunderhorn“ von Clemens Brentano und Achim von Arnim, bildet dann den Hauptteil des Konzertes. Sie gehört zu einem Großprojekt, das die Jenaer Philharmonie unter Simon Gaudenz begonnen haben: Sie wollen alle Mahler-Sinfonien bis 2024/25 aufführen.

Auftragswerk von Scartazzini

Die Jenaer sind gemeinsam mit Lina Johnson in der Stadthalle zu Gast. Und sie wagen auch den Schritt, Mahlers Musik um Empfindungen der Jetzt-Zeit zu ergänzen. Dafür wurde der Schweizer Komponist Andrea Lorenzo Scartazzini beauftragt, Werke zu Mahlers Sinfonien zu komponieren. Der vierten Sinfonie steht so Scartazzinis „Incantesimo“ voran, die Vertonung eines Eichendorff-Gedichtes.

Lina Johnson wurde auf einer kleinen Insel in Norwegen geboren und studierte in Oslo und Kopenhagen klassischen Gesang. Schnell profilierte sie sich mit großen Hauptrollen, mittlerweile ist sie eine gefragte Größe im internationalen Konzertbetrieb – mit der Jenaer Philharmonie und Simon Gaudenz verbindet sie eine enge Partnerschaft mit vielen ausgezeichneten Studioproduktionen.

