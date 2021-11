Mülheimer Sinfoniekonzerte: Drei Höhepunkte vor Weihnachten

Das Prague Royal Chamber Orchestra spielt am 12. November in der Mülheimer Stadthalle.

Mülheim. Es gibt noch Karten für das Sinfoniekonzert mit dem Prague Royal Chamber Orchestra am 12. November in der Stadthalle - und für weitere Highlights.

Große Streichmusik von einem international renommierten Orchester – für das Sinfoniekonzert am Freitag, 12. November, um 20 Uhr in der Stadthalle Mülheim gibt es noch Restkarten. Das Prague Royal Chamber Orchestra spielt Werke von Antonín Dvořák, Camille Saint-Saëns und Edvard Grieg.

Es gibt allerdings eine Änderung: Als Solistin springt Star-Geigerin Alissa Margulis für Tamaki Kawakubo ein, die leider pandemiebedingt nicht aus Japan zum Konzert reisen kann. Alissa Margulis wird für ihre expressiven und hochemotionalen Konzerte international geschätzt. Sie spielt bei wichtigen Klassikfestivals und wurde vielfach ausgezeichnet. Die weltbekannte Pianistin Martha Argerich lobt sie als „starke musikalische Persönlichkeit“.

Auch für zwei Konzert-Höhepunkte im Dezember kann man schon Tickets erstehen: Am 3. Dezember um 20 Uhr ist das National Symphony Orchestra of Ukraine mit herausragenden Werken von Tschaikowsky zu Gast, am 12. Dezember um 18 Uhr gibt es ein großes Weihnachtskonzert. Die Niederrheinischen Sinfoniker spielen die schönsten weihnachtlichen Werke unter anderem von Bach, Corelli und Händel.

Karten ab 12,50 Euro (ermäßigt 6 Euro) für alle drei Konzerte gibt es bei der Mülheimer Touristinfo unter Tel. 960 960 sowie unter www.reservix.de.

